Hombre apuñalado en metro de Manhattan trasladado de urgencia al hospital con una cuchilla sobresaliendo del cuello

Un hombre fue llevado de urgencia al hospital, con un cuchillo aun sobresaliendo de su cuello, luego de ser acuchillado en un altercado en una estación de metro de Manhattan el sábado en la mañana, informaron las autoridades.

La víctima, de 50 años, estaba en la estación West 4th Street-Washington Square en West Village cuando tuvo un altercado con otro sujeto cerca de las 5:40 de la mañana, explicaron los policías.

El agresor apuñaló a la víctima desde atrás para que no lo viera, indicaron los funcionarios.

La víctima fue llevada de urgencia por los paramédicos al Hospital Bellevue en estado crítico con un cuchillo todavía clavado en el cuello, manifestaron los agentes. El origen de la pelea no se ha aclarado.

El atacante se fugó del sitio en otro tren, reportó New York Post.

Una pasajera de metro, identificada como Sparkle Shakiyah, se sorprendió al escuchar lo ocurrido en la estación.

“Me preocupa tanto que no voy a dejar que mi hija tome el tren el año que viene cuando empiece la preparatoria”, señaló Shakiyah, de 47 años. “Tendrá que tomar el autobús. Prefiero que esté afuera, pero el tren… no, no voy a dejar que mi hija suba sola al tren”.

La ciudadana neoyorquina comenzó a tomar el metro cuando tenía 10 años, pero los tiempos han cambiado, expresó.

“No me fío”, manifestó. “Veo a muchos niños solos en el tren y cosas así, y rezo por su seguridad”.

Alvin, un médico de unos 50 años, toma el metro casi todos los días y no se asustó por el crimen sangriento, dijo.

“Me siento seguro”, dijo. “Solo que siempre estoy alerta. Nos enseña a todos a seguir siendo cautelosos”.

