Nicholas Galitzine publica primer vistazo como He-Man en ‘Masters of the Universe’

Los fans del universo de Eternia están celebrando porque ‘Masters of the Universe’ ya terminó su rodaje y Nicholas Galitzine, quien da vida al príncipe Adam/He-Man, no perdió tiempo en correr a las redes para compartir la noticia y de paso dejar a muchos con la boca abierta.

“Bueno, con esto concluimos Masters of the Universe”, escribió el actor este domingo en su cuenta de Instagram. “Ha sido un honor asumir la responsabilidad de interpretar a Adam y a He-Man. Ha sido el papel de mi vida y lo he dado todo. No hay mucho que pueda mostrarles, pero estoy muy orgulloso de la película que hemos hecho. Gracias a nuestro increíble elenco y equipo por todo su esfuerzo”, agregó.

Como era de esperase, los seguidores enloquecieron gracias a que Galitzine subió una imagen inédita caracterizado como He-Man, posando de espaldas, en penumbras, dejando entrever su físico imponente y el icónico traje del héroe; un gesto que bastó para que Internet explotara.

Los más atentos notaron que el traje se ve sorprendentemente fiel al diseño original de la serie animada de los 80. El arnés cruzado, las botas, la espada, hasta el peinado rubio ochentero. Todo parece estar ahí, modernizado, pero sin perder la esencia que convirtió a He-Man en un ícono de varias generaciones.

La película, dirigida por Travis Knight (‘Bumblebee’), promete ser una épica aventura cargada de nostalgia, acción y mucha magia.

Además de Galitzine como He-Man, la película también está protagonizada por Camila Mendes como la valiente Teela, Jared Leto como Skeletor, Alison Brie como la malvada Evil-Lyn, Idris Elba en el papel del guerrero Man-At-Arms, y Morena Baccarin como la sabia Hechicera.

“He estado levantando todo lo pesado del mundo para ponerme en forma como He-Man“, declaró Galitzine hace un par de meses a la revista Vogue, al hablar sobre su transformación para su papel en He-Man.

“Sólo tengo que encarnar al hombre más fuerte del universo. He comido mucho, he levantado pesas y he hecho muchas acrobacias. Como unas 4 mil calorías al día, pero con la cantidad de trabajo físico que hago, al final del día terminas con hambre, lo cual es bastante sorprendente. Esta es la parte divertida”, añadió más adelante en otra entrevista, ahora para la revista W.

‘Masters of the Universe’, dirigida por Travis Knight con un guion de Chris Butler, se estrenará en cines el 5 de junio de 2026.

Sigue leyendo: