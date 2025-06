Bárbara Mori revela que posee poderes curativos

Si creías que Bárbara Mori solo era una actriz talentosa y de mirada hipnotizante, todo parece indicar que también tiene un lado profundamente espiritual que ha marcado su vida y la de sus seres queridos.

En una charla muy personal para el podcast ‘Crear Transforma’, de la conferencista Marion Cortina, la uruguaya abrió su corazón y compartió una experiencia que muchos podrían considerar mística, gracias a que se animó a contar que hace varios años, asistió a un taller de sanación con su mamá, sin imaginar que ese día sería el comienzo de un despertar espiritual bastante fuerte.

De acuerdo con la exesposa de Sergio Mayer, durante el taller, uno de los maestros le dijo algo que le quedó dando vueltas por mucho tiempo: “Tienes un poder, no lo ignores”. En ese momento, confesó que no le creyó del todo. Pero la vida se encargó de mostrarle, en cuestión de horas, que quizá sí había algo especial en ella.

“Mi mamá tenía un dolor de cabeza terrible, ya había probado de todo y nada le funcionaba. Hasta tenía un zumbido en el oído que no la dejaba en paz”, relató. Fue entonces cuando, de manera intuitiva y sin tener estudios previos sobre sanación energética, Bárbara sentó a su madre en la cama y comenzó a canalizar energía con sus manos. “A los cinco minutos, mi mamá se levantó y me dijo que ya no tenía nada, que qué había hecho. Obviamente me sorprendí”, agregó.

Después de ese momento, Bárbara aseguró que se arrodilló y dio gracias a Dios por ese “don” que se manifestó sin aviso. Desde entonces, no ha vuelto a mirar atrás.

“Le dije: Dios mío, si este es mi camino, lo recibo con todo el amor y la humildad del mundo. Gracias por darme esta herramienta”, compartió.

@marion.cortina Respuesta a @HelloD. Mi maestro me dijo que tenía un don de la sanación con mis manos. En este episodio de Crear Transforma, tengo el honor de platicar con Bárbara Mori —actriz, escritora, productora y alma en constante evolución—, quien nos abre su corazón para compartir uno de los viajes más transformadores de su vida: su despertar interior. Bárbara nos abre las puertas de su viaje más íntimo: el punto de quiebre que transformó su vida, los momentos de sanación que la llevaron de regreso a sí misma, sus dones de sanación y la fuerza que encontró al abrazar su lado femenino. Platicamos sobre: 🌿 El despertar espiritual y la reconexión con su esencia. 🔥 La sanación de heridas profundas y el poder de la energía femenina. 👐🏼 El descubrimiento de sus dones sanadores y cómo comenzó a trabajar con la energía para acompañar procesos de sanación. 💔 El miedo a mostrarse vulnerable… y el regalo de hacerlo. 🌌 El acceso a los Registros Akáshicos: qué son y cómo esta herramienta la conectó con una sabiduría más profunda. 🔮 Cómo el viaje interior redefine no solo cómo ves la vida… sino también cómo te ves a ti misma. 💬 La evolución de su relación con su cuerpo, su sexualidad y su voz interna. 🧡 Cómo transformar la soledad en fortaleza y el dolor en amor propio. Este episodio no es solo sobre Bárbara. Sino tambien es sobre ti, sobre mí, sobre tod@s cuando elegimos hacer el viaje hacia adentro. El viaje no promete finales perfectos, pero sí una vida más verdadera. Prepárate para escuchar una historia de coraje, sanación y transformación.

Este lado más espiritual de la actriz es algo que no muchos conocen, pero que ella abraza con humildad y responsabilidad. Desde entonces, Bárbara ha comenzado a ver la sanación energética como una forma de conexión espiritual, y ha decidido explorar este camino más allá de los reflectores.

