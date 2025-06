Cuántas acciones de Coca-Cola debes tener para ganar $5,000 al año

Coca-Cola, fundada en 1886 y con presencia global, no solo es conocida por sus bebidas, sino también por su historial sólido como acción que reparte dividendos.

De hecho, la compañía es considerada un ‘Rey de los Dividendos’, ya que ha aumentado su dividendo cada año durante 63 años consecutivos.

En 2024, Coca-Cola incrementó su dividendo trimestral a $0.51 por acción, lo que representa un pago anual de $2.04 por acción.

Este aumento comenzó con el pago realizado en abril y reafirma el compromiso de la empresa con sus accionistas.

Actualmente, la compañía mantiene un payout ratio del 77%, lo que significa que destina alrededor del 77% de sus ganancias netas a repartir dividendos.

¿Cuántas acciones necesitas para ganar $5,000 al año?

Para alcanzar un ingreso anual de $5,000 solo a través de dividendos de Coca-Cola, un inversionista tendría que poseer 2,451 acciones.

Esto se debe a que cada acción genera $2.04 anualmente ($0.51 por trimestre), y al multiplicar esa cifra por 2,451, se alcanza exactamente $5,000.

Con el precio por acción de Coca-Cola al 13 de junio de 2024 situado en $70.52, adquirir ese número de acciones requiere una inversión inicial de aproximadamente $172,844 dólares.

¿Vale la pena invertir en Coca-Cola?

Además de la estabilidad en sus pagos, Coca-Cola ofrece un rendimiento por dividendo de 2.9%, bastante superior al promedio del índice S&P 500, que actualmente ronda el 1.3%.

Esto convierte a la empresa en una opción atractiva para quienes buscan ingresos estables y una rentabilidad sostenida en el tiempo.

No obstante, expertos como el equipo de análisis de The Motley Fool Stock Advisor no incluyeron recientemente a Coca-Cola en su lista de las 10 mejores acciones para invertir hoy en día.

En su lugar, sugieren explorar otras opciones con mayor potencial de crecimiento a futuro.

Aun así, para perfiles conservadores o quienes buscan ingresos constantes, Coca-Cola sigue siendo una alternativa sólida dentro del mercado de valores.

Sigue leyendo:

– Estados de EE.UU. donde la gente gasta más en comida rápida

– Pepsi queda fuera del podio: Las 3 sodas que más se venden en EE.UU.

– ¡Vuelve la Leyenda! La Coca-Cola Light Cherry regresa