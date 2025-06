DHS arrestó a dos migrantes indocumentados que escaparon de centro de detención

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que capturó a dos de los cuatro inmigrantes indocumentados señalados como delincuentes, los cuales escaparon del centro de detención Delaney Hall el 12 de junio. Advirtieron que los otros dos migrantes continúan prófugos y ofrecen una recompensa a quien proporcione información sobre su paradero.

A través de un comunicado, DHS afirmó que en el centro de detención Delaney Hall en Nueva Jersey, no ha registrado disturbios. Aunque The New York Times reportó que la fuga de los cuatro prisioneros se dio en un ambiente de alta tensión.

Las personas que se encuentran dentro del centro comenzaron protestas por no recibir alimento y por las malas condiciones en las que se encuentran las instalaciones. Pero, DHS afirma que el centro “brinda servicios de alta calidad, con atención médica las 24 horas, visitas familiares y legales”.

De Honduras y Colombia los dos migrantes capturados

Los dos migrantes detenidos son Joel Enrique Sandoval López, de Honduras y Joan Sebastián Castaneda Lozada, de Colombia. Las autoridades indicaron que el 13 de junio ambos fueron arrestados por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el FBI.

“Durante el arresto, Sandoval-López pateó y amenazó de muerte a los agentes del orden. Sus antecedentes penales incluyen posesión ilegal de un arma de fuego y agresión con agravantes”, describieron en el comunicado.

“Castaneda-Lozada, cuyos antecedentes penales incluyen arrestos por robo, hurto y conspiración para cometer robo, intentó entregarse a las autoridades locales en la comisaría de Bridgeton de la Policía Estatal de Nueva Jersey. Debido a sus políticas de santuario, la Policía Estatal se negó a detenerlo porque no colabora con el ICE. El 15 de junio, Castaneda-Lozada se entregó a agentes del FBI y del ICE en Milleville, Nueva Jersey”, destacaron.

Franklin Norberto Bautista-Reyes, de Honduras y Andrés Pineda-Mogollón, de Colombia. Foto: DHS

DHS celebró la captura de los dos migrantes y aseguró que “ya no representan una amenaza para los estadounidenses”.

Recompensa de $10,000

Los agentes continúan la búsqueda de los otros dos migrantes, identificados como Franklin Norberto Bautista-Reyes, de Honduras y Andrés Pineda-Mogollón, de Colombia.

“DHS y el FBI ofrecen una recompensa de $10,000 por información que conduzca al arresto de los dos inmigrantes indocumentados”, subrayaron.

Según la información proporcionada por DHS, Bautista Reyes ingresó sin papeles a EE.UU. y en mayo de este año, el Departamento de Policía del Municipio de Wayne, lo arrestó por agresión con agravantes, intento de causar lesiones corporales, amenazas terroristas y posesión de un arma con fines ilícitos.

Mientras que Pineda Mogollón, excedió la duración de su visa de turista. En abril, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York lo arrestó por hurto menor. Un mes después, el Departamento de Policía de Union, Nueva Jersey, lo arrestó por robo residencial, conspiración para cometer robo residencial y posesión de herramientas de robo, según declararon en el comunicado.

“Animamos al público a llamar al 911 o a la línea de denuncia del ICE: 866-DHS-2-ICE si tienen información que pueda ayudar a localizar a los dos extranjeros delincuentes indocumentados que siguen prófugos”.

