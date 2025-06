Exfanática de Alejandro Sanz hace acusaciones en contra del cantante: “Me siento humillada”

El cantante español Alejandro Sanz ha sido blanco de fuertes acusaciones por una exfanática llamada Ivet Playà con quien el intérprete presuntamente tuvo una relación “íntima”.

En un video publicado en sus redes sociales, la joven aseguró que conoció al artista en 2015, cuando apenas tenía 18 años, y desde entonces desarrollaron un vínculo. Poco después la joven y el cantante intercatuaban en redes sociales lo que fue algo sorprendente para Ivete.

“Yo era su fan y él me siguió en redes sociales. Yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso, me mandara mensajes, me comentara las fotos o incluso publicara cosas mías”, explicó.

Ivet Playà asegura que se encontró con Sanz por primera vez en privado cuando tenía 18 años y él 49. “Quedamos por primera vez en privado, cuando yo tenía 18 años. Él tenía 49 en ese momento. Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era, desde el principio lo sabía. Yo era una niña, una niña que con 19 años se puso a trabajar de dependienta para recorrerse toda España, detrás de él”, recuerda

La joven continuó con sus señalamientos en contra del cantante. “Me hice 10 conciertos en un mes y medio y él lo sabía. Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión”, añade.

La joven señala que a sus 22 años el cantante la contrató para trabajar en su equipo. En ese sentido aseguró que le “espiaban” las conversaciones que tenía con el cantante en privado.

“Con 22 años dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid sola, porque Alejandro Sanz me contrató para trabajar para él. En esa época no sé realmente el motivo, pero nos espiaban las conversaciones que manteníamos por privado. La verdad es que, yo al menos, no tengo nada, ni tenía nada que esconder”, relata.

Playà aseguró que desarrolló una relación “intima y sexual” con Sanz y que, según ella, con el tiempo se convirtió en una “pesadilla”. “Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable, y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla”, afirma ella.

Ivet ahondó en sus señalamientos en contra de Sanz y aseguró que debido al hecho de que espiaban sus conversaciones no sabe cómo se pudo haber visto vulnerada su intimidad.

“Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad. Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba, y considero, moral e incluso, humano”, dijo.

Hasta el momento Alejandro Sanz no se ha pronunciado con respecto a estos señalamientos en su contra.

