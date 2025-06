Justin Bieber vuelve a discutir con los paparazzi

Cada movimiento de Justin Bieber ha sido evaluado en las últimas semanas, pues hasta sus fans están preocupados por el estado en el que se ha mostrado en las últimas ocasiones. Incluso, ha tenido un par de enfrentamientos contra los paparazzi que le está siguiendo.

Este fin de semana Bieber tuvo un nuevo enfrentamiento en Malibú, California, justo a las afueras de SoHo House. Según videos compartidos en redes e información compartida por lo que estaban presentes, el cantante estuvo enfrentando a los paparazzi durante 11 minutos.

Lo que se ha reseñado en ‘Page Six’ es que los paparazzi comenzaron a gritar películas al canadiense. Él respondió: “No me hables. Aléjense de mi cara. No me importa si soy una celebridad o no. Merezco respeto“.

También les aseguró que se encuentra en el límite de su paciencia: “Estoy exigiendo respeto. Confunden mi enojo con falta de respeto, pero ustedes están siendo irrespetuosos conmigo”. También les dijo que ellos son los que le provocaban y agregó: “Creen que esto es un juego. Sus trabajos existen a costa de otro ser humano“.

Bieber no se ha quedado tranquilo con los comentarios y rumores que se han difundido en los últimos meses sobre él, incluso llegó a asegurar que toda la situación no lo haría irse de su hogar en California. Hay que recordar que el cantante tiene una casa en Beverly Hills.

También se ha encargado de responder a algunos de los comentarios que le dejan personas en redes sociales.

Todo esto ha ocurrido al mismo tiempo que Sean ‘Diddy’ Combs está en juicio, y eso tiene que ver porque hay personas que aseguran que Bieber fue víctima del rapero, aunque el mismo cantante canadiense lo ha desmentido.

