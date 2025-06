Hansi Flick, premiado como mejor entrenador de LaLiga 2024-25 por la RFEF

El entrenador alemán Hansi Flick fue distinguido este lunes con el premio Banquillo de Oro, un reconocimiento otorgado por el Comité de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), gracias a los títulos conquistados en su primer año al mando del FC Barcelona.

El premio reconoce no solo los resultados deportivos obtenidos durante la temporada 2024-25, sino también la ejemplaridad en el comportamiento, el respeto dentro y fuera del campo y la transmisión de valores a lo largo del curso, según explicó la RFEF en un comunicado oficial.

Flick llevó al conjunto azulgrana a conquistar LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, una hazaña que le ha valido la distinción como mejor entrenador del fútbol español en la máxima categoría.

En la Segunda División, el galardón fue para Julián Calero, técnico que logró el ascenso con el Levante tras proclamarse campeón de la categoría de plata.

La distinción también se extendió al fútbol femenino. Pere Romeu, entrenador del Barça Femení, fue premiado con el Banquillo de Oro en la Liga F tras repetir los mismos logros que Flick: Liga, Copa de la Reina y Supercopa.

La entrega de premios se realizará el sábado 21 de junio a las 11:45 AM locales (5:45 AM ET), en el hotel Meliá Castilla de Madrid, como parte del I Congreso Internacional de Entrenadores y Entrenadoras de Fútbol RFEF, que se celebrará en la capital española los días 20 y 21 de junio.

