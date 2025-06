Portero del Inter Miami lamenta lo ocurrido con el Club León en el Mundial de Clubes

El guardameta mexicano y nuevo jugador del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), William Yarbrough, expresó su profunda tristeza por ver que inició el Mundial de Clubes sin la presencia del Club León luego que la FIFA los expulsara del torneo debido a sus políticas contra la multipropiedad.

En declaraciones ofrecidas para Mediotiempo el jugador destacó que esto representa una medida injusta por parte del máximo organismo regente del balompié mundial debido a que es algo que se había ganado el equipo con sudor y esfuerzo dentro del terreno de juego, por lo que considera que no debieron quitarle esta oportunidad.

“Es un tema muy controversial, yo siempre he dicho que si te lo ganas en la cancha, te lo ganas en la cancha, y es una desgracia, porque quiero mucho a León, obviamente me duele porque conozco muchísima gente del club y ver lo que significaba para ellos y no poder estar me duele porque sé lo que han trabajado, pero lo dijo Jesús Martínez Jr., si nos tenemos que volver a ganar nuestro lugar en la cancha, lo vamos a hacer, esa siempre ha sido su mentalidad y no lo dudo que así va a ser”, expresó.

Asimismo el guardameta evitó la polémica sobre cuál de los torneos es mejor entre la Liga MX y la MLS; aseguró que ambas competencias tienen un alto nivel competitivo y es algo que ha podido comprobar durante los últimos cinco años en los que ha jugado dentro del balompié estadounidense.

James Rodríguez se llena de elogios desde España tras su primer gol con León. Crédito: Sebastian Laureano Miranda | Imago7

“Esa a veces es una pregunta, algo polémica y yo simplemente te digo, he tenido la fortuna de jugar en las dos ligas, las dos son extremadamente competitivas y he disfrutado tanto las dos que no me gusta meterme mucho en ese tema, prefiero que ustedes lo vean con sus ojos, que la afición lo vea y que no tenga que venir de mi boca, simplemente te digo que en México fueron nueve años que disfruté muchísimo, es una liga muy competitiva, y acá también lo estoy viendo”, expresó.

“Soy un afortunado de ya llevar cinco años en esta liga, y que también es una liga muy competitiva, entonces lo único que te puedo decir, es que he sido un privilegiado en cuanto a poder disfrutar las dos ligas”, agregó en sus declaraciones.

Para finalizar aseguró que le gusta el esquema de la Leagues Cup debido a que permite a los equipos de ambos países poder enfrentarse constantemente y así tener un buen roce internacional para desarrollar las habilidades de los jugadores y así ser mucho más fuertes cuando toca ir a otros países a participar en torneos como el propio Mundial de Clubes.

“A mí me gusta, me gusta que se enfrenten las dos ligas, disfruto, cuando estás de este lado como futbolista, sea cual sea el partido que juegues lo disfrutas muchísimo, porque no sabes cuándo se acaba esto, y me gusta porque a lo mejor la gente que sigue a un equipo en México tiene la posibilidad de ver a su equipo acá en Estados Unidos, esos partidos ayudan para que ustedes los medios, la afición saquen sus propias conclusiones. Me encantaría que también se juegue allá, me parecería muy lindo, pero a mí me gustan esos partidos, yo no puedo hablar por los demás jugadores con qué seriedad lo tomen, yo hablo por mí y me ha tocado ya participar en Leagues Cup y cuando estoy jugando yo, ese partido no importa contra quien sea, yo me voy a tirar de cabeza por mi equipo y tratar de ganar ese partido”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este lunes 16 de junio

–La MLS y la Liga MX buscan igualar a las grandes ligas del mundo

–Senado de México busca discutir el Ascenso y Descenso dentro de la Liga MX