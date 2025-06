¿Recibiste un paquete que no ordenaste? Podrías ser víctima de una estafa

Lo que podría parecer una simple entrega equivocada podría, en realidad, ser parte de un esquema fraudulento que preocupa a las autoridades en Estados Unidos.

Se trata de la estafa conocida como ‘brushing’, una práctica cada vez más común entre vendedores externos en plataformas de comercio electrónico que utilizan datos personales para manipular reseñas en línea y aumentar artificialmente la popularidad de sus productos.

Ray Simmons, residente de Atlanta, se llevó una sorpresa cuando encontró en su puerta un paquete de Amazon con un suplemento de remolacha que jamás había solicitado.

“Pensé que tal vez alguien de mi familia me estaba gastando una broma, diciéndome que debía comer más saludable”, comentó Simmons al medio WSB-TV Atlanta. Pero no era una broma. Su nombre y dirección habían sido usados sin su consentimiento.

De acuerdo con el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. (USPIS, por sus siglas en inglés), en el esquema de brushing los estafadores envían objetos de bajo valor —como artículos para el hogar o suplementos sin marca— a direcciones reales encontradas en línea.

Luego, publican reseñas falsas de cinco estrellas utilizando el nombre del destinatario o un perfil que lo imita, para aumentar la visibilidad del producto y generar más ventas.

“Las personas no ordenaron nada, pero lo reciben, y por lo general se trata de artículos baratos”, explicó el inspector postal David Gealey.

“Tienen tu información personal, y conseguirla no es difícil. Solo necesitan buscar tu nombre y dirección en Google”.

Aunque recibir un paquete no solicitado no implica directamente una pérdida económica, sí revela que tus datos personales están circulando sin control, posiblemente en bases de datos inseguras o en manos de delincuentes cibernéticos.

El riesgo más grave surge cuando estos paquetes incluyen códigos QR, con mensajes que instan a escanearlos para verificar la entrega o conocer más información.

Según las autoridades, esos códigos podrían redirigir a sitios maliciosos, instalar software espía o intentar robar contraseñas y datos bancarios. “Advertimos a los consumidores: no escaneen ningún código QR en estos paquetes porque pueden llevar a sitios peligrosos”, advirtió Gealey.

Afortunadamente, el paquete que recibió Simmons no contenía un código QR, pero aun así tomó precauciones: revisó su cuenta de Amazon y sus estados bancarios para asegurarse de que no habían sido comprometidos.

¿Qué hacer si recibes un paquete que no pediste?

El USPIS recomienda las siguientes acciones si te llega un paquete que nunca solicitaste:

-No escanees códigos QR: aunque parezcan inofensivos, pueden redirigirte a páginas fraudulentas.

-No devuelvas el paquete: no estás obligado por ley a hacerlo. Puedes conservarlo o desecharlo, pero no sigas instrucciones contenidas en su interior.

-Revisa tus cuentas: verifica tu actividad en Amazon, banca en línea y estados de cuenta para asegurarte de que nadie haya hecho compras o movimientos sin tu autorización.

-Reporta el caso: informa a la policía local, al Servicio de Inspección Postal y/o a la Comisión Federal de Comercio (FTC). Tu reporte puede ayudar a evitar que otros sean víctimas.

Estar atento a este tipo de estafas es clave en un entorno donde la información personal circula fácilmente por internet y los ciberdelincuentes aprovechan cualquier oportunidad para obtener beneficios a costa de usuarios desprevenidos.

