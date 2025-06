Trump asegura que expulsar a Rusia del G7 fue “un error”

El presidente Donald Trump, aseguró este lunes que expulsar a Rusia del G8 fue un error y que la presencia del país en ese grupo podría haber evitado la actual guerra con Ucrania. Sin embargo, aclaró que no pensaba que Vladimir Putin debiera integrarse al grupo ahora, sino que estaba opinando sobre la decisión tomada en 2014.

“Un tal Trudeau”

“El G7 solía ser el G8. Barack Obama y un tal Trudeau no querían que Rusia participara, y yo diría que fue un error, porque creo que no habría una guerra ahora mismo si Rusia participara”, dijo Trump durante un encuentro con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en el marco de la Cumbre del G7, que tiene lugar en Canadá. También opinó que China debería ingresar al grupo.

El líder estadounidense se refirió tanto al expresidente demócrata estadounidense (2009-2017) como al ex primer ministro canadiense (2015-2025). Sin embargo, la información entregada por Trump es parcialmente errónea, toda vez que Rusia fue expulsada en 2014, antes de la llegada del antiguo líder de Canadá, y después de que ocupara y anexara ilegalmente la península ucraniana de Crimea.

¿Y China?

Trump empero, que no pretendía dar a entender que Putin debería formar parte actualmente del grupo.

“No digo que deba hacerlo ahora, eso es agua pasada, pero fue un grave error. Obama no lo quería. Y el líder de su país, el orgulloso líder de su país, no lo quería”, le dijo a Carney en referencia a Trudeau. Tanto Rusia como China tiene gobiernos autoritarios, lo que iría en contra de los principios del G7, compuesto solo por democracias.

El presidente estadounidense también dijo que si él hubiera sido presidente en 2022, cuando Rusia invadió a gran escala a Ucrania, “tampoco tendríamos guerra”.

“No es una mala idea”

Consultado por la prensa sobre si debería considerarse el ingreso de China, dijo que “no es una mala idea, no me importaría si alguien quisiera que China ingresara”, y dijo que era importante que los líderes mundiales sean capaces de conversar.

“Putin habla conmigo. No habla con nadie más. No quiere hablar porque se sintió muy insultado cuando fue expulsado del G8, como me sentiría yo, usted o cualquiera”, agregó.

