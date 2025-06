Costco anuncia beneficios extras que dará a algunos clientes

A partir del 30 de junio, Costco implementará una serie de beneficios exclusivos para sus miembros con membresía ejecutiva, en un esfuerzo por mejorar la experiencia de compra y seguir consolidándose como uno de los gigantes minoristas más valorados en el mundo.

Entre los cambios más relevantes se encuentran nuevos horarios preferenciales, créditos mensuales y mejoras tecnológicas en el proceso de pago.

Acceso anticipado y más horas los fines de semana

Los socios ejecutivos, que representan el 38% de la base de miembros de Costco pero generan más del 75% de las ventas totales, ahora podrán entrar a las tiendas una hora antes del horario regular de lunes a viernes.

Además, todos los socios disfrutarán de media hora adicional los sábados.

Los nuevos horarios serán los siguientes para miembros ejecutivos:

-Lunes a viernes: de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. (hora exclusiva)

-Sábado: de 9:00 a.m. a 9:30 a.m. (hora exclusiva)

-Domingo: de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. (hora exclusiva)

Crédito mensual para compras con entrega el mismo día

Otro beneficio agregado es un crédito mensual de $10 dólares para aquellos que realicen pedidos el mismo día (incluidos los realizados vía Instacart) por $150 o más.

Esta ventaja está disponible únicamente para quienes tienen la membresía ejecutiva, que actualmente cuesta $130 dólares al año.

Costco rompe récords y planea expansión global

En su más reciente llamada de resultados, el CEO Ron Vachris atribuyó el entusiasmo de los clientes a la combinación de estrategias implementadas, como las nuevas estaciones de gasolina, horarios extendidos y precios competitivos en combustible.

“La combinación de horarios ampliados en las estaciones de gasolina, nuevas aperturas y precios más bajos nos ha llevado a tener dos de nuestras semanas con más ventas de galones en toda la historia en Estados Unidos”, afirmó.

Apertura de nuevas tiendas y mejoras tecnológicas

Costco abrirá 27 nuevas sucursales este año, incluyendo tres reubicaciones y 24 tiendas completamente nuevas, con lo que llegará a 914 almacenes a nivel global antes de que finalice su actual año fiscal.

Entre los nuevos destinos destacan Suecia (segunda tienda), Corea del Sur (número 20) y Canadá (tienda número 110).

Actualmente, Costco cuenta con 624 tiendas en Estados Unidos, incluyendo las 50 entidades del país y Puerto Rico, y 281 ubicaciones internacionales.

Además, la cadena está trabajando en pilotos tecnológicos para agilizar el proceso de pago, con el objetivo de hacer que la experiencia en tienda sea más rápida y eficiente. “Estén atentos a varios programas piloto de tecnología que estamos desarrollando para ayudar a nuestros socios a pagar más rápido en caja”, adelantó Vachris.

