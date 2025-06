Cuál es el objetivo de Netanyahu con la operación militar contra Irán

El viernes, tras lanzar un ataque sin precedentes contra Irán, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirigió directamente a los iraníes. Hablando en inglés, les dijo que había llegado el momento de levantarse contra un “régimen maligno y opresor”.

Y anunció que las operaciones militares de Israel “estaban limpiando el camino para que logren su libertad”.

A medida que la confrontación militar entre Israel e Irán se intensifica y se amplía el rango de objetivos, muchos se preguntan: ¿cuál es el objetivo final verdadero de Israel?

¿Es un operativo simplemente para terminar, como también declaró Netanyahu el viernes en la primera noche de ataques, con “la amenaza nuclear y de misiles balísticos del régimen islámico”?

¿O también fue para acabar con cualquier conversación entre Estados Unidos e Irán que pudiera avanzar hacia un nuevo acuerdo negociado y frenar el programa nuclear de Teherán a cambio del levantamiento de sanciones dolorosas?

¿O podría ese mensaje a los iraníes de “limpiar un camino hacia la libertad” insinuar un objetivo aún mayor: tratar de poner fin al gobierno clerical de Irán?

Getty Images: Israel lanzó un ataque sin precedentes el viernes contra Irán, incluida la capital, Teherán.

Desde generales hasta Trump: ¿a quién escucha?

La carrera política del primer ministro israelí que más tiempo ha ocupado el cargo ha estado marcada por su misión personal de advertir al mundo sobre los peligros que representa la República Islámica de Irán: desde el dibujo de una bomba que mostró en Naciones Unidas, hasta su repetido mensaje durante los últimos 20 meses de una guerra regional en la que Irán sería la mayor amenaza de todas.

Se sabe que presidentes estadounidenses y sus propios generales han frenado a Netanyahu, más de una vez a lo largo de los años, de ordenar ataques militares contra las instalaciones nucleares de Irán.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dice que no le dio luz verde. Pero incluso lo que parece haber sido al menos una luz amarilla fue suficiente.

“Ahora está dentro, está completamente dentro”, es como un funcionario occidental describió el juego de Netanyahu.

También subrayó la opinión de que el principal objetivo de Israel es incapacitar el programa nuclear de Irán.

Esa decisión ha sido ampliamente condenada por estados de la región, así como por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), cuyo director general Rafael Grossi dijo: “He declarado repetidamente que las instalaciones nucleares nunca deben ser atacadas, independientemente del contexto o las circunstancias”.

La estrategia también ha sido condenada por académicos de leyes, quienes argumentan que los ataques son ilegales bajo el derecho internacional.

Pero muchos se preguntan ahora si el primer ministro de Israel persigue los mismos objetivos que sus principales asesores y aliados.

“Mientras Netanyahu ha apostado personalmente su fortuna a un cambio de régimen [en Teherán], el poder político y militar israelí está comprometido con hacer retroceder profundamente el programa nuclear de Irán”, dice Sanam Vakil, directora del programa de Medio Oriente y África del Norte en el think tank Chatham House.

“Lo segundo puede ser difícil, pero algo alcanzable”, agrega. “Lo primero parece más difícil de lograr en un conflicto corto e intensificado”.

Getty Images: Irán aseguró que los ataques de Israel constituyeron una declaración de guerra.

Destruir el programa nuclear de Irán

Netanyahu presentó la operación de Israel en Irán como una serie de ataques preventivos para destruir una amenaza existencial. Declaró que el avance de Irán hacia el desarrollo de una bomba nuclear estaba “en el minuto 90”.

Los aliados occidentales se hicieron eco de la declaración de que a Teherán no se le debe permitir cruzar esta línea. Pero el reloj de Netanyahu también ha sido cuestionado ampliamente.

Irán ha negado en repetidas ocasiones haber decidido construir una bomba.

En marzo, Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, testificó que la comunidad de inteligencia estadounidense “sigue evaluando que Irán no está construyendo un arma nuclear”.

El OIEA dijo en su último informe trimestral que Irán había acumulado suficiente uranio enriquecido hasta un 60% de pureza, un paso técnico corto hacia el 90% o grado de armas, para potencialmente fabricar nueve bombas nucleares.

En estos primeros días se han atacado tres instalaciones clave en el vasto programa de Irán: Natanz, Isfahan y Fordow.

El OIEA dijo que una planta piloto de enriquecimiento de combustible en Natanz, construida en la superficie y no bajo tierra, fue destruida.

El organismo también informó que cuatro “edificios esenciales” fueron dañados en Isfahan.

Israel describe el daño a las instalaciones de Irán como “significativo”. Sin embargo, Irán dice que es limitado.

Israel también ataca “fuentes de conocimiento” al asesinar, hasta ahora, al menos a nueve científicos nucleares y una lista creciente de altos comandantes militares.

Su lista de objetivos, que incluye bases militares, plataformas de lanzamiento de misiles y fábricas, se amplió a instalaciones económicas y de petróleo.

Irán ha respondido con su propia lista de objetivos en expansión, a medida que aumentan las bajas civiles en ambos países.

Getty Images: Una imagen satelital de la planta de Fordow en Irán.

Pero para asestar un golpe decisivo al vasto programa nuclear de Irán, Israel necesitaría causar un daño significativo en Fordow, su segunda instalación más grande y más protegida.

El complejo, ubicado bajo tierra en una montaña, es donde algunos expertos creen que Irán ha acumulado gran parte del uranio cercano a estar apto para fabricar armas nucleares.

Informes en los medios israelíes indican que el objetivo actual es tratar de cortar el acceso a la instalación.

Israel no tiene las bombas penetrantes que necesitaría para romper tantas rocas.

Pero la Fuerza Aérea de Estados Unidos sí las tiene. Se conocen como MOP – una bomba antibúnker con guía de precisión de 13,6 toneladas. Sin embargo, aun así se necesitarían muchos ataques, durante muchos días, para causar daños importantes.

“Creo que el escenario más probable es que Netanyahu llame a Trump y le diga: ‘He hecho todo este otro trabajo, me he asegurado de que no haya amenaza para los bombarderos B-2 y para las fuerzas estadounidenses, pero no puedo terminar el programa de armas nucleares'”, le dijo a la BBC Richard Nephew, exfuncionario estadounidense y experto en Irán en el Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

Un funcionario occidental me dijo: “Todavía no está claro hacia dónde se inclinará el presidente Trump”.

¿Cronometrado para descarrilar las negociaciones de paz?

Trump va hacia adelante y hacia atrás. Al comienzo de la semana pasada, instó a Israel a dejar de amenazar a Irán militarmente porque un ataque podría “echarlo a perder” en lo que respecta a las negociaciones nucleares que siempre ha favorecido.

Una vez que Israel atacó, alabó los ataques como “excelentes” y advirtió: “hay más por venir, mucho más”. Pero también reflexionó que podrían ayudar a empujar a Irán hacia un acuerdo.

Luego, en una publicación el domingo en su plataforma Truth Social, declaró: “Tendremos PAZ, pronto, entre Israel e Irán. ¡Muchas llamadas y reuniones se están llevando a cabo ahora!”.

Los negociadores iraníes sospechan ahora que las conversaciones, que debían reanudarse el domingo en Mascate, la capital de Omán, fueron una estratagema para convencer a Teherán de que un ataque israelí no era inminente, a pesar de las crecientes tensiones.

La feroz ofensiva de Israel el viernes de madrugada los tomó por sorpresa.

Getty Images: El presidente de EE.UU., Donald Trump, llamó a Israel a detener los ataques, pero luego los alabó

Otros también ven el momento como significativo.

“Los ataques sin precedentes de Israel estaban diseñados para matar las posibilidades del presidente Trump de llegar a un acuerdo para contener el programa nuclear iraní”, dice Ellie Geranmayeh, subdirectora del programa de Medio Oriente y África del Norte en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

“Si bien algunos funcionarios israelíes argumentan que estos ataques tenían como objetivo fortalecer la capacidad de influencia de Estados Unidos en el camino diplomático, está claro que su momento y su naturaleza a gran escala estaban destinados a descarrilar completamente las conversaciones”.

Funcionarios con conocimiento de estas negociaciones me dijeron la semana pasada que “un acuerdo estaba al alcance”.

Pero todo dependía de que Estados Unidos se alejara de su demanda máxima de que Irán termine todo enriquecimiento nuclear, incluso de porcentajes de un solo dígito correspondientes a un programa civil.

Teherán ve eso como una “línea roja”.

Después de que Trump se retirara del histórico acuerdo nuclear de 2015 en su primer mandato, en parte bajo repetidos llamados de Netanyahu, Irán se alejó de su obligación de restringir el enriquecimiento al 3,67%, un nivel utilizado para producir combustible para plantas nucleares comerciales, y comenzó a acumular también.

En este segundo intento, el líder estadounidense dio a Irán “60 días” para llegar a un acuerdo, una ventana vista por mediadores con experiencia y conocimiento en este campo como demasiado pequeña para un asunto tan complejo.

Israel atacó en el día 61.

“El canal de Omán está muerto por el momento”, dice Sanam Vakil, de Chatham House. “Pero se están llevando a cabo esfuerzos regionales para desescalar y encontrar salidas”.

El “ánimo churchilliano” de Netanyahu

Visto desde Teherán, esta escalada no se trata solo de arsenales, centrifugadoras y misiles supersónicos.

“Lo ven como un deseo de Israel de degradar, de una vez por todas, las capacidades de Irán como Estado, sus instituciones militares, y cambiar el equilibrio de poder entre Irán e Israel de manera decisiva y quizás derrocar a la República Islámica en su totalidad, si puede”, argumenta Vali Nasr, profesor de estudios de Medio Oriente y Asuntos Internacionales en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins y autor del libro de 2025 “La gran estrategia de Irán”.

Getty Images: El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, dijo que Israel no sobreviviría a los crímenes de sus ataques.

No está claro cómo podría responder el pueblo iraní.

Esta nación de 90 millones de personas ha sufrido, durante años, los efectos de draconianas sanciones internacionales, así como una corrupción sistemática.

Las protestas han estallado, año tras año, sobre cuestiones que van desde la alta inflación hasta el bajo empleo, desde la escasez de agua y electricidad hasta el celo de la policía moral que restringe la vida de las mujeres.

En 2002, olas sin precedentes de protestas exigieron mayores libertades y fueron recibidas con una dura represión.

“Quizás al principio, cuando cuatro o cinco generales muy impopulares fueron asesinados, pudieron haber sentido un alivio, pero ahora sus edificios de apartamentos están siendo impactados, civiles han sido asesinados, y la infraestructura energética y eléctrica del país está bajo ataque”, dice Nasr en referencia al estado de ánimo de la sociedad iraní.

“No veo un escenario en el que la mayoría de los iraníes vayan a alinearse con un agresor que está bombardeando su país y que de alguna manera vean eso como liberación”.

Pero las declaraciones de Netanyahu siguen insinuando unos objetivos más amplios.

BBC: Viviendas y vehículos civiles fueron destruidos durante los ataques de Israel a Teherán.

El sábado, Netanyahu advirtió que su país atacará “cada sitio y cada objetivo del régimen de los ayatolás”.

El domingo, cuando Fox News le preguntó específicamente si el cambio de régimen era parte del esfuerzo militar de Israel, el primer ministro israelí respondió que “ciertamente podría ser el resultado, porque el régimen de Irán es muy débil”.

“[Israel] quiere jugar con el miedos del régimen a perder el control como parte de su guerra psicológica”, dice Anshel Pfeffer, corresponsal de Israel en The Economist y autor de una biografía de Netanyahu.

“El consenso dentro de la inteligencia israelí es que predecir o estructurar la caída del régimen iraní es inútil. Podría suceder pronto o en 20 años”.

Pfeffer cree que el pensamiento del primer ministro podría ser diferente.

“Creo que hay una buena posibilidad de que Netanyahu, a diferencia de sus jefes de espionaje, realmente crea en el mensaje; está en un ánimo churchilliano”.

El domingo por la noche, comenzaron a aparecer informes en los medios estadounidenses, cada uno citando sus propias fuentes, de que Trump vetó en días recientes un plan israelí para matar al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

El rumor comenzó cuando Reuters publicó la historia citando a dos funcionarios estadounidenses anónimos.

Los voceros israelíes que han sido consultados sobre sus objetivos, desde el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, hasta el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Tzaji Hanegbi, han enfatizado que su enfoque no está en el liderazgo político de Irán en este momento.

Pero Hanegbi agregó: “Pero el concepto de ‘en este momento’ es válido por un tiempo limitado”.

Al final, los contornos de este propósito estarán moldeados por el curso de una confrontación peligrosa e impredecible y un presidente estadounidense que también es impredecible.

“El éxito o el fracaso se define abrumadoramente por si Estados Unidos puede ser arrastrado” a esta confrontación, considera Daniel Levy, presidente del proyecto de Estados Unidos para Medio Oriente y exasesor del gobierno israelí.

“Sólo Estados Unidos puede poner fin a esto a tiempo en el futuro cercano, determinando resultados y puntos de parada”.

BBC:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.