Florinda Meza estalla sobre la vida de Chespirito: ¡No es un cuento!

Florinda Meza se había mantenido en silencio sobre el estreno de “Chespirito: Sin querer queriendo”, que fue el pasado 5 de junio a través de la plataforma de streaming HBO MAX. Hasta la fecha, hay disponibles dos capítulos de ocho que reflejarán la vida de Roberto Gómez Bolaños, o al menos eso creían muchos, hasta que ella compartió un contundente mensaje sobre la vida profesional del que fue su gran amor.

“Roberto Gómez Bolaños fue un escritor de radio, cine y televisión muy reconocido y valorado antes de crear al Chapulín Colorado y al Chavo del Ocho. Nunca tuvo necesidad de saltar ninguna barda como un delincuente para convencer a ningún ejecutivo. Ellos lo valoraban y querían trabajar con él. Cuando llegó al canal 8, le dieron un espacio para hacer lo que él quisiera y así nacieron el Chapulín y el Chavo”, escribió.

La actriz de 76 años está en contra de lo que muestran en el canal de streaming, ya que siente que están dando a entender que su carrera fue muy sencilla para alcanzar el triunfo y reconocimiento que logró con sus programas. Sin embargo, se enfocó en la diferencia que existía en él debido a su reconocimiento y triunfo en el mundo del entretenimiento.

“Roberto lo dijo en miles de entrevistas, pero también en su libro biográfico. A él no le gustaba que la gente pensara que el éxito le llegó de repente, como un golpe de suerte o por un chispazo. Éxito no es igual a fama. Se hizo famoso con el Chavo, pero ya era exitoso“, agregó.

La actriz de raíces mexicanas no aguantó y estalló con lo que se ha reflejado de la vida de su esposo, considerando que simplemente su vida la plantearon de una manera muy maravillosa, cuando la realidad es otra. Por ello, aseguró que esa bioserie de la que tanto se habló no corresponde a la vida del productor, actor y comediante que falleció en 2014.

“La serie puede parecer romántica porque lo pinta como un luchador muy al estilo Hollywood… Pero no es su historia. Es un cuento; puede ser bonito, incluso divertido, pero no es su biografía. A este genio le gustaría que la gente conociera su vida, la verdadera. Que lo recordaran por su legado y no por un melodrama de ficción que falsea los hechos solo para vender“, añadió.

Sigue leyendo:

· Florinda Meza opinó sobre la biografía de Chespirito que estrenarán

· Florinda Meza contó cómo falleció Chespirito luego de 10 años

· Florinda Meza reveló la cifra que le cancelaban por cada capítulo que grababa