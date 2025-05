Florinda Meza opinó sobre la biografía de Chespirito que estrenarán

“Chespirito: Sin querer queriendo” se estrenará el próximo 5 de junio a través de HBO MAX, y en ella podrán disfrutar de la vida del creador de personajes como el Chapulín Colorado y El Chavo del 8. Por ello, Florinda Meza se pronunció a pocos días del estreno de esta biografía, que abordará la vida de Roberto Gómez Bolaños desde sus inicios y también la de ella. Recordemos que él siempre fue el gran amor de su vida.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, manifestó que no se siente satisfecha con lo poco que ha visto en el tráiler y que no será hasta el momento de su estreno cuánto podrá tener una mejor percepción de lo que plasmaron: “No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese. No puedo opinar mucho porque fue un avance no dice mucho”.

La actriz aseguró que es muy pronto para ofrecer una opinión negativa o positiva al respecto, así que espero haberla para no adelantarse a todo el trabajo de un equipo de producción. Aunque sí, destacó que el actor que escogieron para interpretar a Roberto no es de la misma estatura que el fallecido actor, aunque lo mencionó entre risas: “Cuando lo vea, te voy a decir si es el tipo de persona, aunque está un poquito más alto”.

La mexicana de 76 años mencionó que no le gustaría ver que en el relato de la historia haya personas buenas o malas, ya que todos son distintos; algunos cuentan con virtudes y otros con más defectos, pero no querría ser ella quien haya quedado plasmada de manera negativa.

“Si es una historia X, no tienes malos, tienes seres humanos con sus cualidades y defectos. Si yo hago una telenovela, nunca presento malos de nacimiento ni buenos de nacimiento. Las historias tienen seres humanos. Y si esto lo han anunciado como biografía, porque si lo han presentado, pues deben tener personajes reales”, agregó.

Roberto Gómez Bolaños se inspiró en producciones que podían a disfrutar toda la familia en casa, y su talento lo llevó a los hogares de Latinoamérica, convirtiéndose en el número uno. Jamás quiso un contenido dirigido solamente a adultos o a los más pequeños, si no que todos se sintieran a gusto con el contenido que estaban viendo.

