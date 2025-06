Jake Paul se pone a la par de Muhammad Ali: “Soy lo mejor que le pasó al boxeo”

En una declaración que ha encendido el debate en el mundo del boxeo el streamer y ahora convertido en boxeador profesional, Jake Paul, no ha dudado en colocarse al mismo nivel que una de las más grandes leyendas del deporte.

Paul afirmó sin titubeos ser “lo mejor que le pasó al boxeo desde Muhammad Ali”, desatando una ola de reacciones entre aficionados y expertos.

El controversial pugilista, conocido por su rápido ascenso y sus sonadas peleas, argumenta que en solo 12 combates profesionales ha logrado revitalizar el deporte.

Jake Paul. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Según sus propias palabras, su impacto se extiende a la construcción de gimnasios, la promoción tanto del boxeo amateur como del femenino, y la donación de sus ganancias a causas benéficas. Estas acciones, a su juicio, lo posicionan como una figura transformadora en el panorama actual del boxeo.

La gran carrera de Muhammad Ali

La audaz comparación de Jake Paul inevitablemente trae a colación la figura de Muhammad Ali, considerado universalmente como “El Más Grande” no solo por su incomparable habilidad dentro del cuadrilátero, sino también por su impacto cultural y social.

La carrera de Ali, que abarcó décadas, lo vio convertirse en campeón mundial de peso pesado en múltiples ocasiones, con victorias icónicas como el “Rumble in the Jungle” contra George Foreman y el “Thrilla in Manila” frente a Joe Frazier.

Más allá de sus logros deportivos, Ali fue un pionero, un activista social global y un campeón de los derechos civiles, utilizando su plataforma para abogar por la justicia y la paz.

Su legado trasciende el deporte, convirtiéndolo en un ícono mundial. Por estas razones, para muchos en el boxeo, la mera comparación de cualquier figura contemporánea con Ali se considera, en el mejor de los casos, extrema y, para otros, una falta de respeto a su inigualable trayectoria y significado.

La declaración de Paul subraya una vez más la audacia y la estrategia de marketing que lo han catapultado a la fama, mientras que el legado de Ali continúa siendo el estándar de grandeza contra el que se miden las futuras generaciones de boxeadores.

