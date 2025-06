Julio César Chávez asegura que Terence Crawford irá por el dinero del Canelo

El legendario boxeador mexicano y múltiple campeón mundial, Julio César Chávez, encendió la polémica en unas recientes declaraciones al asegurar que el pugilista estadounidense Terence Crawford sólo se enfrentará contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez por el dinero que recibirá tras este enfrentamiento en el que subirá un total de dos divisiones para poder estar en el cuadrilátero contra él.

Estas declaraciones las realizó el antiguo peleador durante una entrevista ofrecida para el canal de YouTube KOlmenero, donde aseguró que el impresionante ingreso económico que recibirá por este duelo fue lo suficientemente atractivo para escalar hasta las 168 libras y así intentar hacerse con los cinturones de campeón del tapatío.

“A mí me gusta Crawford (como el Libra por Libra), tiene muchas más habilidades, es un peleadorazo. Pero ya subir tres divisiones es ir por el dinero, con todo respeto”, expresó Julio César Chávez en sus declaraciones.

Canelo Álvarez enfrenta a William Scull en Arabia Saudita. Crédito: – | AP

A pesar de estas palabras el mexicano aseguró que no lo critica por tomar esta decisión de pelear por dinero debido a que se encuentran en la etapa final de su carrera profesional y es tiempo de hacer todo el dinero que pueda para poder vivir por muchos años gracias al boxeo.

“Y no lo culpo porque está al final de su carrera, está al final de su carrera y para ser un gran peleador pues no ha ganado tanto dinero como lo ha ganado Saúl Álvarez. Entonces esta pelea le cae de maravilla pierda o gane porque dice: ‘ya me llevo mis 30 millones para la casa y vivo el resto de mi vida feliz’, pero el legado ahí va a estar. Todo puede pasar, pero es un peleadorazo”, destacó.

El combate entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en un evento que será promovido por Dana White y TKO, esto de acuerdo con la información suministrada por el jeque saudí Turki Al-Sheikh; encargado de los ´combates que está teniendo el campeón de las 168 libras actualmente.

