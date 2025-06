Javier Tebas, presidente de LaLiga, pide desaparecer el Mundial de Clubes: “Mi objetivo es que no haya más”

Javier Tebas no está de acuerdo con el Mundial de Clubes. El Presidente de LaLiga en España fue uno de los principales opositores cuando los equipos europeos intentaron armar una ‘Superliga’ y, fiel a su estilo, volvió a expresarse sin pelos en la lengua.

En el marco del un acto de LaLiga con motivo de los 10 años de la firma del Real Decreto sobre los derechos audiovisuales, Tebas fue consultado por sobre cómo cree que el Mundial de Clubes podría ser mejorado, aunque el periodista difícilmente puede haber esperado la respuesta que recibió: “Eliminándolo“, afirmó Tebas.

“Mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes, lo tengo muy claro”, aseguró el mandatario. “No hay fechas. No hace falta otra competición más que mueve dinero hacia un sector de clubes y jugadores. Aquí no hay más dinero, hay que mantener el ecosistema y eliminarlo. Mantenerlo como estaba antes. No hay fechas”, alegó.

💥 ¡TEBAS 'CARGA' contra el MUNDIAL DE CLUBES!



❌ "Hay que eliminarlos, mi objetivo es que no haya más".



📹 @marcosdlarocha pic.twitter.com/1NcnhksqHX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 17, 2025

Tebas comparó al Mundial de Clubes con un “torneo de verano”

El Presidente de LaLiga continuó en su crítica contra el Mundial de Clubes y lo reflejó en cómo ve que los clubes europeos se han presentado en el estreno.

“No he visto ni un partido. Bueno, ayer vi un rato del partido del Chelsea y me pareció un amistoso de verano. No vi intensidad, un correcalles, por lo menos los 25 minutos que vi”, destacó.

En términos de dinero, el Mundial de Clubes será uno de los torneos más redituables para los clubes en la historia de FIFA, puesto que repartirá 486 millones entre los 32 equipos, simplemente por participar y otros 439 por rendimiento, resultados y fases alcanzadas en la competición.

Se refirió a Florentino Pérez

Como ya suele ser habitual, volvió a referirse a su relación (mala) con el presidente del Real Madrid Florentino Pérez.

“Yo estaría más cómodo abrazando a Florentino con la invitación que me llega, estaría feliz en mi casa, mis hijos no me mirarían mal. Pero si quieres dirigir, crear riqueza y crear industria tienes que salir de la situación de confort y ser políticamente incorrecto”, ha afirmado.

Y al hilo incide en que “lo mío con Florentino no es un problema personal, es que es un modelo de industria absolutamente diferente. Él defiende una Superliga que destruiría las ligas nacionales. Ellos han sacado tres formatos diferentes en cuatro años. Eso que lo haga mi hijo o en la barra del bar unos amigos… Demuestra que está poco pensado”.

Por último no se mordió la lengua y lanzó un duro dardo contra el técnico el Almería Rubi, quien denunció que la competición estaba adulterada pues afrontó el playoff de ascenso sin dos importantes jugadores en su esquema (sobre todo el pichichi Luis Suárez) que estaban con sus selecciones.

“Ya lo saben cuando firman los jugadores. Que se queje a Colombia. Yo tampoco me quejo si en tal partido la cagó cambiando. Entiendo que no haya gustado, pero que miren más sus errores a lo largo de la temporada que esto que se sabe hace años. Menos llorar y más ver tus propios errores“, sentenció.

Seguir leyendo:

Ander Herrera terminó expulsado tras intentar agredir al árbitro en el estreno de Boca en el Mundial de Clubes

Mundial de Clubes: Estos son los verdaderos trabajos de los jugadores del Auckland City

FC Barcelona revela que pidió a la FIFA el puesto del Club León para el Mundial de Clubes 2025