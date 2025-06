Lety Calderón aclara si volvería a estar con Juan Collado

Lety Calderón y Juan Collado sostuvieron un vínculo amoroso de 8 años de matrimonio, y producto de ese amor que alguna vez existió nacieron sus hijos Luciano y Carlo. Sin embargo, el vínculo amoroso entre la pareja llegó a su fin, aparentemente por una tercera persona que se habría entrometido en la relación: Yadhira Carrillo, quien se encuentra separada de él.

“No tropiezo con la misma piedra. La verdad es que no. Siempre lo he declarado: llevamos una muy buena relación, una muy buena comunicación, y se basa exclusivamente en nuestros hijos. Lo acabamos de ver con nuestros hijos, comimos juntos y fue risas; a mis hijos les encanta escuchar anécdotas y las contamos. A ellos les gusta, es parte de su vida y no tengo ningún empacho en compartir”, dijo a los medios de comunicación.

La villana de reconocidas telenovelas mexicanas, luego de aclarar a la prensa que no sería capaz de volver a tener una relación sentimental con Juan después de lo vivido, emprendió un nuevo rumbo. Además, él permaneció aproximadamente cuatro años tras las rejas por aparente delincuencia organizada con recursos ilegales. Después de todo lo que tuvo que pasar, tomó sus maletas y ahora vive en España.

Calderón y sus hijos también están considerando escaparse al continente europeo para ver a Collado y realizar algunas paradas claves y conocer: “Llevo muchos meses programando el viaje a España. Vamos a visitar varios lugares. Obviamente, la intención es ver a Juan allá, un par de días. Están contentos. Ellos ya fueron dos veces”.

La actriz de raíces mexicanas explicó que actualmente no está compartiendo su vida con otra persona y considera que el momento en que decida dejar a un lado la soltería será para aportar hechos positivos que la hagan crecer como ser humano y no para restarle su paz, pues ahora está muy feliz junto a sus hijos y dice que no se siente en la necesidad de tener a alguien.

“No (tengo pareja). Soy muy feliz y, si llega un hombre a mi vida, será para sumar. Afortunadamente, no lo necesito, ni económicamente, ni en apellido, ni en nada. Simplemente, [sería] un acompañamiento de vida y para sumar experiencias, y las ganas de vivir, de pasarla bien y de disfrutar lo que nos quede de vida”, explicó.

