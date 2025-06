Trabajadores ilegales en Queens dicen que tienen miedo por redadas de ICE, pero eso no les impide ejercer su oficio

La semana empezó con normalidad en la avenida Roosevelt, una zona acabada por la delincuencia, pese a que los agentes de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) intensificó las redadas y con la promesa del presidente Donald Trump de una ofensiva más dura en las ciudades gobernadas por demócratas.

Un puñado de trabajadoras sexuales y vendedores ambulantes de productos falsos que laboran en la abandonada zona de Queens dijeron que tenían miedo de que ICE atacara el área, pero no lo suficiente para impedirles ejercer su oficio.

“No quiero estar aquí. Tengo miedo. Estoy pendiente de cada minuto para ver si aparece ICE y estoy lista para salir corriendo”, indicó Martina, trabajadora sexual que llegó a Estados Unidos desde Venezuela hace unos dos años.

“Esto ha sido todos los días. Primero le tenía miedo a la policía y ahora le tengo miedo a ICE. ¿Pero qué puedo hacer? Tengo bebés en casa y no tengo esposo que nos mantenga”, continuó la inmigrante irregular.

“Si me detiene el ICE, no sé qué les pasará”, expresó. “Tengo miedo todos los días”.

La mencionada vía ha sido por mucho tiempo un centro de actividad criminal migrante.

A inicios de 2025, los residentes escribieron una carta al zar de la frontera de Trump, Tom Homan, solicitando asistencia federal para lidiar con el crimen callejero, que, de acuerdo con ellos, estaba siendo incentivado por los inmigrantes irregulares sin hogar.

Según fuentes policiales, la calle fue en el pasado el sitio ideal para la trata de personas perpetrada por banda como el Tren de Aragua. Los defensores de derechos humanos declararon el año pasado que la despiadada banda atacaba a mujeres en refugios para migrantes de la ciudad y las obligaba a ejercer la prostitución.

Por su parte, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, envió a cientos de oficiales de la policía estatal el otoño pasado para tomar el control de la zona.

El conocido “Mercado de los Enamorados”, la sección de la avenida que se encuentra deteriorada, conocida por sus mercados de venta de drogas al aire libre y trabajadoras sexuales se pasean por las sucias aceras a plena luz del día, parecía menos sombría el lunes.

Pero el puñado de proveedores de productos ilegales que se quedaron lo hicieron de mala gana y pese a los peligros potenciales que esto pueda representar.

Dos cuadras al este, un vendedor ambulante que ofrecía lentes de sol de diseñador de imitación, carteras, juguetes y otras cosas se hacía eco del temor de Martina, pero compartía a la vez su sensación de no tener más opciones, reportó New York Post.

“Sé que corro un riesgo, pero no tengo elección”, afirmó el comerciante, que no quiso dar su nombre.

“Tengo problemas de salud y no puedo realizar trabajos físicos. No hay tanta gente vendiendo cosas en el Roosevelt porque tienen miedo”, dijo.

Trump, en el programa Truth Social Sunday, anunció planes para implementar cambios radicales en grandes ciudades de EE.UU. conocidas como focos de inmigración irregular descontrolada, particularmente en Los Ángeles, Chicago, y Nueva York.

Asimismo, se comprometió a liberar a los agentes del ICE para llevar a cabo “el programa de deportación masiva más grande de la historia”.

“Para lograr esto, debemos ampliar los esfuerzos para detener y deportar a los inmigrantes ilegales en las ciudades más grandes de Estados Unidos, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde residen millones y millones de inmigrantes ilegales”, escribió el mandatario republicano.

“Estos demócratas de izquierda radical están locos, odian nuestro país y realmente quieren destruir nuestros barrios marginales. ¡Y lo están haciendo muy bien!”, afirmó.

No se ha aclarado cómo afectará su anunciada ofensiva a la ciudad de Nueva York, donde ICE ya ha estado aumentado las detenciones de inmigrantes por medio del arresto de personas que se presentan a las audiencias del tribunal federal de inmigración en el Bajo Manhattan.

Cuando se le cuestionó sobre la promesa de Trump de inundar la ciudad con agentes de ICE, el alcalde de la ciudad de Nueva York dijo el lunes que la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, y el Ayuntamiento “se comunicarán con el gobierno federal y averiguarán exactamente qué iniciativas se llevarán a cabo”.

En este sentido, hizo hincapié en que las autoridades locales solo trabajarían con ICE en asuntos penales, no en la aplicación de la ley de inmigración civil.

“Profundizaremos en los próximos pasos, pero no puedo ser más claro: el gobierno federal está a cargo de la aplicación de la ley migratoria. Ellos están a cargo de eso. No vamos a colaborar con las autoridades civiles y vamos a animar a la gente a no vivir con miedo y a seguir adelante con sus vidas”, manifestó Adams.

