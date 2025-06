Anne Burrell, la chef de la TV, fallece a los 55 años tras sufrir paro cardíaco

La chef Anne Burrell, conocida por su carisma en programas como ‘Secrets of a Restaurant Chef’ y ‘Worst Cooks in America’, falleció este martes en Brooklyn tras sufrir un paro cardíaco. Tenía 55 años.

Food Network fue quien confirmó la triste noticia a través de su cuenta de Instagram, donde además aprovechó para dedicar unas emotivas palabras a una de sus estrellas más queridas.

“Estamos profundamente entristecidos de compartir la noticia de que la querida chef, Anne Burrell, falleció esta mañana. Anne era una persona notable y talento culinario: enseñando, compitiendo y siempre compartiendo la importancia de la comida en su vida y la alegría que una deliciosa comida puede traer. Nuestros pensamientos están con la familia de Anne, amigos y fans durante este tiempo de tremenda pérdida”, dijeron.

Quienes la vieron en programas como ‘Secrets of a Restaurant Chef’ o ‘Worst Cooks in America’ saben que Anne era mucho más que una chef.

Anne fue el alma de ‘Worst Cooks in America’ desde 2010 hasta 2024, aunque no apareció en la última temporada.

Pero Anne no solo era reina del entretenimiento gastronómico. También tenía un currículum que impone respeto. Trabajó en algunos de los restaurantes más top de Nueva York, como Felidia, Savoy y los del imperio de Mario Batali. Incluso fue su sous-chef antes de lanzarse al estrellato televisivo. Compitió en The Next Iron Chef Super Chefs, fue una de las Iron Chefs, y apareció en programas que todos hemos visto al menos una vez en la vida como Chopped, The Best Thing I Ever Ate, Cutthroat Kitchen y Rachael Ray.

En más de 200 concursos culinarios, Burrell expresó su filosofía sobre la cocina: “La comida sabe cómo te sientes cuando la cocinas y reacciona en consecuencia. Me gusta darle alegría y felicidad a mi comida, y no es tan serio. Enseño a los peores cocineros del mundo… Quiero decirle a la gente: ‘Quiten el miedo y denle diversión’“.

Graduada del Culinary Institute of America y con experiencia laboral en Italia, Burrell abrió en 2017 su propio restaurante, Phil & Anne’s Good Time Lounge en Brooklyn.

También se le daba escribir. Publicó dos libros de cocina: Cook Like a Rock Star y Own Your Kitchen, con recetas pensadas para inspirar más que para intimidar.

Y aunque su talento en la cocina era enorme, su compromiso social no se quedaba atrás. Fue parte activa del Consejo Asesor de la Fundación Jardín de los Sueños, embajadora de la Fundación para la Investigación de la Diabetes Juvenil, y colaboradora constante de City Harvest, una organización que lucha contra el hambre.

A Burrel le sobreviven su esposo Stuart, su hijo Javier, su madre Marlene y su hermana Jane.

