Asesinan al actor Jonathan Joss afuera de su casa; tenía 59 años

Jonathan Joss, actor de raíces comanche y apache, falleció trágicamente la madrugada del domingo 2 de junio a los 59 años tras un altercado con un vecino frente a su casa en San Antonio, Texas.

De acuerdo con el portal TMZ, la discusión terminó en violencia cuando el vecino presuntamente le disparó varias veces antes de huir en un coche.

El sospechoso fue arrestado poco después, apenas a una cuadra de la escena, mientras los paramédicos intentaban, sin éxito, salvarle la vida.

Para muchos, Jonathan Joss siempre será John Redcorn, el enigmático y espiritual personaje nativo americano de la serie animada ‘King of the Hill’, a quien prestó su voz desde la segunda hasta la decimotercera temporada.

Su talento y carisma no se quedaron en la animación. En ‘Parks and Recreation’, encarnó al inolvidable Ken Hotate, jefe de la ficticia tribu Wamapoke y propietario del Casino Wamapoke, con ese estilo directo, algo sarcástico, pero siempre encantador que lo caracterizaba.

Más allá de estos papeles icónicos, Joss construyó una carrera sólida y respetada en cine y televisión. Desde ‘Walker, Texas Ranger’, pasando por dramas como ‘ER’ o series sobrenaturales como ‘Charmed’, hasta películas como la galardonada ‘True Grit’ de 2010, su presencia era inconfundible.

Uno de sus últimos papeles fue en 2022, en ‘Tulsa King’, interpretando al personaje ‘Bad Face’ en esta serie de Paramount+ protagonizada por Sylvester Stallone.

Sin embargo, apenas unos meses antes de su muerte, Joss reveló que estaba sin trabajo ni hogar después de que un devastador incendio destruyera la casa donde creció.

“Esta es la casa en la que crecí“, declaró Joss en enero pasado a un noticiero de ABC. “Estoy más preocupado por mi perro, que murió, pero ¿sabes qué? Que Dios nos proteja“.

Jonathan Joss desconocía la causa exacta del incendio, pero dijo que empezó a tener problemas eléctricos después de que su casa fuera vandalizada.

“No tengo trabajo. No tengo hijos. Me falta un perro más… No tengo dónde quedarme“, dijo en ese momento.

