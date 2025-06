Karol G revela qué artistas colaboraron en su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’

La cantante colombiana Karol G anunció la lista completa de canciones de su quinto álbum de estudio ‘Tropicoqueta’ y sus respectivas colaboraciones.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó el track list de su nuevo álbum con el que promete volver a la música que escuchaba cuando era niña. “Capítulos intensos, giros inesperados, personajes entrañables… Este es el Track List Oficial de esta nueva historia de mi vidaAAAAaaaaaAaaaa!!!!!”, escribió la estrella colombiana en la publicación. “Cada canción tiene su historia. Cada colaboración su porqué”.

Este álbum contará con 20 canciones e incluye los temas previamente lanzados “Si antes te hubiera conocido” y “Latina Foreva”, que han sido un rotundo éxito en las listas de reproducción desde sus respectivos estrenos.

El álbum ‘Tropicoqueta’ contará con colaboraciones con artistas com Marco Antonio Solís, Greeicy, Eddy Lover y Manu Chau. Además, volverá a colaborar con Mariah Angeliq, con quien colabora por segunda vez, en “FKN Movie”.

Para sorpresa de sus fans, la canción número 13 aparece vacía. Por lo que la cantante colombiana podría sorprender a sus fans con una colaboración inesperada. Las especulaciones apuntan a una posible colaboración con su novio, el cantante colombiano Feid.

En una publicación la cantante compartió con sus seguidores cómo surgió la idea de crear este álbum. Según explicó, la inspiración surgió mientras se encontraba viajando por el mundo con la gira de su álbum ‘Mañana será bonito’.

“Viajando por el mundo con mi álbum pasado, un álbum que me regaló tanto, seguía haciéndome la misma pregunta: ¿cuál es el próximo paso? … que viene para mi? Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… más adentro de mi, de quien en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa…”, comenzó explicando Karol G en su mensaje.

‘Tropicoqueta’ se estrenará el 20 de junio en todas las plataformas digitales. Esta nueva producción discográfica llega después del éxito de ‘Mañana será bonito’, álbum con el que la artista recorrió Latinoamérica, Estados Unidos y Europa durante 2024.

Sigue leyendo:

Identifican restos humanos encontrados cerca de la casa de Taylor Swift

Don Omar celebra un año libre de cáncer y agradece a sus fans

Bad Bunny alerta sobre posible presencia de ICE en Puerto Rico