Don Omar celebra un año libre de cáncer y agradece a sus fans

William Omar Landrón Rivera, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como Don Omar, hace un año compartió en Instagram que había sido diagnosticado con cáncer. El cantante del género urbano publicó en junio de 2024 una foto desde el hospital para dar a conocer la lamentable noticia, y fue así como explicó que estaba siendo operado para salvar su vida.

El pasado martes, escribió un mensaje lleno de entusiasmo y agradecimiento por haber superado una grave enfermedad de la que no todos pueden hablar. Actualmente, ve todo de una forma positiva por la nueva oportunidad que tiene de seguir viviendo: “Un año libre de cáncer, gracias Dios por avisar a tiempo y gracias a todos ustedes por sus oraciones cuando más las necesité. Los amo, esta foto va por los que sobrevivimos, por los que aún siguen peleando la batalla y por los que se fueron luchando”, escribió.

Don Omar luego ofreció una entrevista exclusiva a “People en Español” para mencionar cómo se sentía antes de conocer el diagnóstico médico que le dieron los doctores, y es que los constantes malestares no cesaban y la hemorragia era uno de ellos. Pensaba que, debido a sus presentaciones, era normal y comenzó a tomar medicamentos por su cuenta por no contar con el tiempo necesario para que lo evaluara un profesional.

“Me estaba sintiendo muy enfermo, tenía mucha fiebre, mucho dolor de cuerpo y sentía que algo no estaba bien. Comencé a tener hemorragia interna que se estaba reflejando en mi orina. Estuve alrededor de dos o tres semanas súper asustado. Me comencé a automedicar; se suda muchísimo. Pensaba que estaba deshidratado, lamentablemente no”, explicó a la revista.

El intérprete de “Ayer la vi” prefirió mantener la situación en silencio y las personas a su alrededor no estaban conscientes de lo que él atravesaba. Al acudir a un especialista y enterarse de la enfermedad notaron que él tuvo la suerte de poderse realizar un tratamiento con para salvar su vida, hecho que no a todos les ocurre y termina siendo tarde.

“Mi tumor medía dos milímetros, estaba en el punto de cáncer etapa uno, casi convirtiéndose en cáncer etapa dos. Lo que hubiese sucedido es que en un año mi tumor iba a crecer al tamaño de tres milímetros y después de tres milímetros es cáncer etapa tres y no hay vuelta atrás, no hay cura“, dijo a “People en Español”.

