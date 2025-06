Trump dice que no tiene planes definitivos sobre Irán pero que tiene “ideas”

El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si Estados Unidos se unirá a la ofensiva militar de Israel contra Irán, aunque advirtió que “todo puede cambiar”.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que evaluará con su equipo de seguridad nacional los próximos pasos en medio de una escalada regional que calificó como “devastadora”.

“Tengo ideas sobre qué hacer, pero no he tomado una decisión final porque las cosas cambian”, dijo Trump. Aunque reiteró que no busca un nuevo conflicto en Medio Oriente, insistió en que Irán está a semanas de conseguir un arma nuclear.

“Llevo más de 20 años diciendo que Irán no puede tener un arma nuclear. Lo creo firmemente”, dijo.

El mandatario afirmó que Irán ha buscado reunirse con funcionarios estadounidenses, incluso sugiriendo enviar una delegación a la Casa Blanca, aunque señaló que “es demasiado tarde”. Aun así, agregó que “no ha cerrado la puerta” a una posible negociación.

Sobre el desarrollo del conflicto, el presidente consideró que “Israel lo está haciendo bastante bien en términos de ganar la guerra” y calificó como “devastadora” la primera noche de bombardeos israelíes sobre instalaciones iraníes.

No obstante, lamentó el número de víctimas y la destrucción: “Detesto ver tanta muerte y devastación”.

Puede que lo haga

Más temprano este miércoles, al ser consultado sobre la posibilidad de una guerra abierta, el presidencia había respondido: “Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Nadie sabe lo que voy a hacer”.

Según Trump, el régimen iraní debería haber aceptado el acuerdo propuesto por su administración, cuyo plazo, afirma, ya expiró.

La Casa Blanca confirmó que Trump volverá a reunirse con su Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación. Desde el inicio de la ofensiva israelí el viernes, Trump ha intensificado su retórica, exigiendo el martes la “rendición incondicional” de Irán y amenazando al líder supremo, Alí Jameneí.

Las autoridades iraníes han negado que estén intentando negociar y han respondido con amenazas tras las declaraciones de Trump, a quien acusaron de “belicista en decadencia”.

Con información de EFE.

