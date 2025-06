Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 19 al 25 de junio

Festival literario en el Teatro IATI

Teatro IATI arranca la temporada 25 aniversario de su Programa de Desarrollo Teatral “Cimientos”, una iniciativa que impulsa voces innovadoras en el teatro contemporáneo; con una serie de lecturas teatrales bilingües, de autores de Bolivia, Canadá, Chile, España, Grecia, México y Estados Unidos. Desde el 19 hasta el 22 de junio, el ciclo invita al público a sumergirse en el corazón del proceso creativo, con charlas posteriores a la función con los artistas. Los dramaturgos seleccionados este año provienen de América y Europa, y escriben tanto en inglés como en español. El Teatro IATI está ubicado en el 64 East de la Calle 4. Para más información: http://www.iatitheater.org

Fonseca en el Theater del Madison

Fonseca trae el muy esperado TROPICALIA Tour 2025 a Nueva York este jueves 19 de junio. En mayo del 2024, el cantautor colombiano lanzó su álbum TROPICALIA, con 11 temas inéditos, incluyendo colaboraciones con los grandes de la música latina como Juan Luis Guerra, Gilberto Santa Rosa, Chucho Valdés, Alex Cuba y Grupo Niche. La gira es una celebración en la cual Fonseca presentará sus éxitos más grandes y tendrá una banda conformada por 12 músicos en el escenario ofreciéndole al público una interpretación de su repertorio como nunca se ha visto, con un concepto narrativo y musical que lleva al espectador por un viaje a través del tiempo en la más grande gira de la estrella colombiana. A las 8:00 pm en The Theater at Madison Square Garden. Información y boletos:https://cmnevents.com.

AP

“Juneteenth” en Prospect Park

El festival BRIC Celebrate Brooklyn! tendrá su evento anual de Juneteenth para homenajear la libertad y la creatividad de las personas negras. Ghost-Note (foto), con sede en Dallas, trae un espectáculo funk deslumbrante, repleto de solos y arreglos impecables que harán bailar y mover la cabeza. Voces de la Historia de un Pueblo comparte lecturas de una antología editada por los historiadores Howard Zinn y Anthony Arnove, que honra las tradiciones entretejidas en el diverso tapiz de la historia estadounidense. DJ Flash Gordon Parks abrirá con un set inspirado en el profundo legado musical de Houston: hip-hop, funk y soul. Jueves 19 de junio a las 5:00 pm. Gratis. En el Lena Horne Bandshell (141 Prospect Park W, Brooklyn). Más información: https://bricartsmedia.org.

Foto: Jan Van Hecke

Fuerza Regida en el Madison Square Garden

La influyente agrupación de regional mexicano Fuerza Regida trae su música a nuestra ciudad este viernes 20 de junio, cuando se estará presentando por primera vez en el Madison Square Garden. El concierto es parte de su gira “Esto no es un Tour”, y sirve como promoción de la banda originaria de San Bernardino, California, que acaba de hacer realidad su visión con el lanzamiento de su noveno álbum de estudio, 111XPANTIA. A través de narrativas imaginativas y sonidos exploratorios de la música regional mexicana, el álbum de 12 canciones refleja el esfuerzo, la evolución y la conexión del grupo con sus raíces. A las 8:00 pm. Boletos:www.ticketmaster.com.

AP

Música emergente en el Bryant Park

Este fin de semana, el Emerging Music Festival se apodera de la serie Picnic Performances at Bryant Park presented by Bank of America!. La celebración anual del parque de jóvenes bandas indie, rock, folk, soul y globales regresa con siete grupos durante dos noches, seleccionados por AdHoc. El viernes 20 de junio a las 7:00 pm será el turno de Why Bonnie, Tasha y Marem Ladson; mientras que el sábado 21 a las 6:00 pm se presentarán Disiniblud, Robber Robber, Sasha y The Valentines. Gratis. Más información:https://bryantpark.org.

Foto: Fadi-Kheir

Movimiento y Meditación en el rooftop de ART Midtown

Mejore su sábado por la mañana con una sesión de yoga y meditación de 60 minutos en ART Midtown (351 W. 38th St.), la azotea al aire libre ubicada a 26 pisos sobre las bulliciosas calles de Manhattan en Arlo Midtown. Dirigida por Dí (@attentivewellnes), instructora certificada de bienestar especializada en ayudar a profesionales a recuperar la presencia a través del movimiento consciente, esta sesión está diseñada para ayudarle a reconectar y restablecerse. Se proporcionan esterillas y toallas, y los grupos pequeños permiten atención personalizada y apoyo práctico. Comience con 40 minutos de yoga somático para despertar el cuerpo y liberar el estrés, seguidos de una relajante meditación de sonido guiada y respiración de conexión a tierra para centrarse en el día que comienza. Boletos e información: https://arlohotels.com/midtown.

Cortesía: The Dana Agency

La gran boda de Nueva York

Ya llegó uno de los eventos más queridos del verano en la ciudad. Este sábado 21 de junio, cientos de neoyorquinos se reunirán en el Alice Tully Hall del Lincoln Center para “The Wedding: New York’s Biggest Day”. Deje que el amor despegue y participe en una de las ceremonias más alegres de Nueva York. Presentado por Isaac Oliver, únase a los artistas Shayna Steele, David Cook, Varsity Interpretive Dance Squad, Ukranian Village Voices, Michael Olatuja, The Bengsons, Steve Long y Alicia Hall Moran en esta boda colectiva. Venga temprano para disfrutar de las actividades previas a la ceremonia, que incluyen sesiones de fotos, lecturas de tarot, actos de magia, escritura de votos y mucho más. A las 5:00 pm. Más información: https://lincolncenter.org/series/summer-for-the-city/the-wedding-242.

Foto: Lawrence Sumulong

Show con “Muppet Babies” para toda la familia

Como parte de sus programas comunitarios gratuitos Open Worlds 2025, este sábadol 21 y domingo 22 de junio, el Museum of the Moving Image ( 36-01 35 Ave, Astoria) presentará “Muppet Babies Take MoMI presentado por Bank of America”, un fin de semana de actividades divertidas y educativas para familias, con la exposición de títeres recién restaurados, incluyendo los del Muppet Babies de la Rana Gustavo, Bebé Gonzo y Bebé Rowlf, en el vestíbulo del museo. Los visitantes están invitados a tomarse fotos con los títeres, participar en talleres prácticos, escuchar música en vivo de John Koozin and the Neighborhood, asistir a una mesa redonda con Jim Henson’s Creature Shop sobre la conservación de títeres, y mucho más. De 1:00 a 5:00 pm. Más información: https://movingimage.org.

Foto: MoMI

Tambores venezolanos en el Lincoln Center

Este domingo 22 de junio, únase al Lincoln Center para una celebración única de la tradición afrovenezolana de San Juan a través de una “procesión a pie”: el ritual colaborativo de baile y canto al ritmo de tambores. San Juan fue originalmente una práctica comunitaria de los esclavos en las plantaciones de cacao y café de las costas caribeñas de Venezuela. Esta reubicación de San Juan en la ciudad de Nueva York es presentada por el colectivo musical Tambor y Caña de Brooklyn. Como conductor y fuerza que une puntos de referencia históricos, afiliación nacional e identidad personal, Tambor y Caña actúa como catalizador para una apreciación significativa y un compromiso renovado con la cultura afrovenezolana. A la 1:00 pm. Información:https://lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

La Nacional celebra sus 100 años

Este domingo 22 de junio, La Nacional ? Sociedad Benéfica Española servirá, por un solo día, un menú conmemorativo titulado “Back to 1925”, inspirado en los platos originales del restaurante cuando abrió sus puertas en Chelsea hace exactamente 100 años. En honor a la época, el Chef Paco (foto), quien lidera la cocina del restaurante español más antiguo del estado de Nueva York, ofrecerá el menú completo por solo $19.25 por persona (más impuestos y propina). Las reservaciones están abiertas para horarios entre las 12 pm y las 9 pm. La Nacional ha sido un refugio y punto de encuentro para generaciones de inmigrantes desde 1868, cuando fue fundada como una sociedad de ayuda mutua. Para reservar, visite: https://lanacional.org.

Foto: Cortesía La Nacional

Show de Josué Comedy en Nueva Jersey

Después de una exitosa gira que lo llevó a recorrer escenarios de todo el continente, Josué Comedy, uno de los comediantes latinos más carismáticos y auténticos del momento, se despide oficialmente de su aclamado espectáculo “Soy un Papá Fresita”. El show ha conectado con miles de espectadores al retratar con humor y ternura las vivencias de la paternidad moderna desde una perspectiva latina, combinando anécdotas personales con observaciones hilarantes de la vida cotidiana. Un espectáculo íntimo, honesto y lleno de corazón. Este domingo 22 de junio en The Liberty Center en Elizabeth, New Jersey. Tickets Disponibles en josuecomedy.com

Foto: Cortesía

Celebra el Orgullo en Bryant Park con Kinky Boots

El lunes 23 de junio, visite el Bryant Park para una noche que celebrará el poder de la autoexpresión y la comunidad, como parte de Paramount+ Movie Nights, con la proyección de la entrañable película Kinky Boots la cual invita a redescubrir la magia de encontrar confianza y se ha convertido en un verdadero himno para vivir con autenticidad y sin disculpas ?y no hay mejor momento que el Mes del Orgullo para rendir homenaje a esta historia de valentía, amistad y fabulosos zapatos rojos. Traiga su manta más cómoda y sus plataformas más atrevidas para disfrutar esta joya cinematográfica en pleno corazón de Nueva York. La entrada es gratuita y abierta a todo el público. La zona del césped abre a las 5:00 p.m. ?ideal para explorar la deliciosa oferta gastronómica de los vendedores de Hester Street Fair, disfrutar bebidas de Stout y encontrar el mejor lugar para acomodarse. La película comienza a las 8:00 pm. Más información: https://bryantpark.org/activities/movie-nights.

Foto: Jon Simon

Concierto de la serie “Music of the Americas”

La temporada de “Music of the Americas” de la American Society (680 Park Avenue) llega a su fin con tres conciertos. El primero será el martes 24 de junio, cuando el laudista peruano Du?an Balarin haga su debut con un programa de música barroca alemana, en colaboración con Daniel Swenberg. Balarin es un solista y acompañante versátil, reconocido por su estilo ecléctico y sus interpretaciones vibrantes en una variedad de laúdes y guitarras históricas. Su curiosidad lo ha llevado a colaborar con destacados artistas y ensambles de música antigua, jazz y artes contemporáneas. Actúa regularmente con importantes organizaciones de música antigua. Actuará junto a Daniel Swenberg. A las 7:00 pm. Gratis. Más información: https://www.as-coa.org.

Foto: Americas Society

Brunch Drag en GITANO NYC

Todos los domingos de 11:00 a 3:00 pm (espectáculos a la 1:00 pm), únase al exuberante oasis tropical de GITANO NYC, frente al Pier 17, para disfrutar de un brunch Drag inolvidable. Presentado por el sensacional Jamie CD, cada semana ofrece actuaciones deslumbrantes y un cartel rotativo de reinas invitadas que mantendrán el brunch enérgico y lleno de mimosas. El ambiente está perfectamente cuidado por el DJ residente Boyyyish, quien hará bailar entre bocado y trago. Reservas e información: https://www.gitano.com/nyc.