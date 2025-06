Brecha salarial LGBTQI+ equivale a 85 centavos por dólar en 2024

El Centro para el Progreso Americano (CAP) dio a conocer un informe que revela que el hogar promedio LGBTQI+ ganó solo 85 centavos por cada dólar que ganaron los hogares no LGBTQI+ el año pasado.

Los últimos hallazgos de la Encuesta Bienal sobre la Comunidad LGBTQI+ de CAP evalúan la situación de la comunidad LGBTQI+ en Estados Unidos en 2024, incluyendo datos sobre acceso a la atención médica, empleo, vivienda y más. Este análisis arroja luz sobre las brechas salariales existentes según la condición LGBTQI+ y la raza de los empleados.

Los hallazgos clave de la encuesta incluyen:

· La brecha salarial para un hogar LGBTQI+ promedio equivalió a casi $12,600 en pérdidas de ingresos durante 2024.

· La brecha salarial que enfrentaron los hogares transgénero y no binarios en comparación con los hogares no LGBTQI+ resultó en una pérdida anual de $24,800 durante el mismo período.

· Las mujeres LGBTQI+ de color y las personas no binarias tuvieron menos probabilidades que otros grupos analizados de vivir en un hogar con ingresos de $100,000 o más al año.

· En 2024, aproximadamente una cuarta parte de todas las personas LGBTQI+ reportaron haber sufrido discriminación en el lugar de trabajo.

El análisis del informe incluye datos de un grupo representativo a nivel nacional de 3,360 personas mayores de 18 años, 1,703 de las cuales se identifican como LGBTQI+. Se realizó en colaboración con el grupo de investigación independiente NORC de la Universidad de Chicago.

“Si bien nuestros datos por sí solos no pueden explicar las fuerzas que crean estas brechas salariales, sabemos que la dinámica interseccional del sexismo, el racismo y la discriminación probablemente juega un papel clave”, afirmó Sara Estep, economista de la Iniciativa de Mujeres del CAP y coautora de la columna. “Al mismo tiempo, la administración Trump ha debilitado a muchas de las agencias encargadas de hacer cumplir las leyes antidiscriminatorias existentes y abordar estos problemas”.

“Cuando la aplicación de la ley contra la discriminación es deficiente, se perjudica a las personas LGBTQI+ y se amenaza su estabilidad económica a lo largo de su vida”, afirmó Haley Norris, analista de políticas LGBTQI+ del CAP y coautora de la columna. “Las personas con identidades marginadas que se intersectan experimentan una mayor discriminación en el lugar de trabajo y tienden a sufrir mayores disparidades en los ingresos familiares. La derogación de las leyes antidiscriminatorias por parte de la administración Trump afectará con mayor fuerza a estas personas”.

El Centro para el Progreso Americano es una organización de investigación y promoción de políticas públicas que presenta una perspectiva liberal sobre cuestiones económicas y sociales.

