Ministro de Defensa israelí amenaza al líder supremo de Irán tras ataque a hospital en Israel

Un misil iraní impactó en la madrugada de este jueves contra uno de los principales hospitales del sur de Israel, provocando grandes daños, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

Por su parte, el ejército israelí también confirmó que atacó el reactor nuclear de Arak, en Irán, mientras miles de residentes de Teherán, la capital iraní, intentan huir, según informa la agencia Reuters.

El ejército israelí advirtió a los civiles iraníes en una serie de mensajes que abandonen algunas zonas por su propia seguridad, lo que aumenta la posibilidad de crecientes ataques aéreos.

Las autoridades iraníes rechazaron los mensajes, calificándolos de “guerra psicológica” e instaron a la población a no entrar en pánico, aunque la televisión estatal ha emitido imágenes de atascos en las carreteras que salen de la capital.

La pasada noche fue una de las más intensas de ataques iraníes sobre Israel desde que el gobierno liderado por Benjamin Netanyahu iniciara su ofensiva contra Irán la semana pasada.

“Esta mañana, los tiranos terroristas de Irán lanzaron misiles contra el Hospital Soroka en Beersheba y contra una población civil en el centro del país. Exigiremos que los tiranos de Teherán paguen un precio”, afirmó el primer ministro israelí en una publicación en X.

Mientras, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que al líder supremo de Irán, Alí ​​Jamenei, “no se le puede permitir existir” tras el impacto contra hospital, volviendo así a poner en el punto de mira al líder iraní.

En declaraciones a periodistas en Holon, cerca de Tel Aviv, Katz dijo: “Jamenei declara abiertamente que quiere la destrucción de Israel y da personalmente la orden de disparar contra hospitales”.

“Considera la destrucción del Estado de Israel como un objetivo… A un hombre así ya no se le puede permitir existir”.

Según un funcionario israelí, Irán lanzó “decenas” de misiles balísticos. Al menos 65 personas resultaron heridas, informó el servicio de emergencias Magen David Adom.

Varios misiles cayeron también sobre las localidades de Ramat Gan y Holon, ambos en la zona de Tel Aviv, infligiendo importantes daños.

Los ataques “demuestran que Irán sigue teniendo capacidad para lanzar misiles y causar daños”, analiza desde Jerusalén el corresponsal para Medio Oriente de la BBC Hugo Bachega.

Reuters:

En Holon, un bloque de pisos sufrió un derrumbe del techo, y decenas de policías y rescatistas están buscando posibles víctimas entre los escombros.

Como ocurre en casi todos los ataques con misiles balísticos, edificios a una distancia de hasta 200 metros vieron sus ventanas y persianas destrozadas por la onda expansiva.

Irán aseguró, sin embargo, que el principal objetivo del ataque con misiles era un emplazamiento militar próximo al hospital Soroka, no el hospital en sí, según los medios de comunicación estatales iraníes.

De acuerdo con la agencia de noticias IRNA, el ataque iba dirigido contra un “cuartel general de mando e inteligencia” de las Fuerzas de Defensa de Israel y contra un campamento de inteligencia del ejército en el Parque Tecnológico de Gav-Yam”.

De acuerdo con la Estrella de David Roja, el servicio nacional de emergencias y asistencia médica de Israel, desde que empezó el conflicto el viernes 13 de junio, han muerto 24 personas a consecuencia de los bombardeos iraníes en suelo israelí.

Si bien el gobierno iraní no ha actualizado la cifra de muertos desde que hace unos días habló de más de 200 fallecidos, según la organización sin fines de lucro Human Rights Activists in Iran, con base en la república islámica, se han reportado más de 600 muertes desde el inicio de los ataques de Israel, aunque ese número no se ha podido corroborar.

Reuters: Humo saliendo del hospital israelí Soroka.

El ataque israelí contra Arak

El ejército israelí confirmó el bombardeo del reactor nuclear de Arak.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el reactor está diseñado para producir plutonio de alto rendimiento, material utilizado para fabricar armas nucleares.

IRNA afirma que Irán informó del ataque al Organismo Internacional de Energía Atómica, acusando a Israel de “continuar su agresión y acciones contrarias al derecho internacional, que prohíbe los ataques a instalaciones nucleares”.

La agencia de noticias también indicó que no hubo víctimas en el ataque a la planta nuclear.

“El ataque tuvo como objetivo el componente destinado a la producción de plutonio, con el fin de evitar que el reactor sea restaurado y utilizado para el desarrollo de armas nucleares”, dijeron en un comunicado las FDI.

Presión sobre Washington

Análisis de Hugo Bachega, corresponsal para Medio Oriente de la BBC.

Israel justifica sus ataques diciendo que Irán está alcanzando el “punto de no retorno” en su programa nuclear y que está cerca de desarrollar un arma nuclear, aunque no aporta pruebas de ello.

Irán afirma que su programa nuclear tiene fines civiles y pacíficos, y la reciente valoración de los funcionarios estadounidenses es que Irán no había tomado la decisión de militarizar su programa nuclear, aunque no está claro si tenía planes de hacerlo.

Los últimos ataques llegan en un momento crítico mientras el presidente Donald Trump considera la posibilidad de una implicación directa estadounidense en la campaña de Israel.

Los ataques probablemente serán utilizados por los funcionarios israelíes y los partidarios de la acción militar para presionar a Trump para que actúe.

El líder supremo iraní, Alí Jamenei, rechaza los llamamientos de Trump a rendirse, e Irán responde con la amenaza de atacar los intereses militares estadounidenses en Oriente Próximo.

Sus aliados en Irak y Yemen podrían atacar también, provocando aún más violencia.

Hasta ahora, los esfuerzos por desescalar el conflicto han sido infructuosos, e Israel ha indicado que esta campaña continuará.

BBC:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.