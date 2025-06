Hombre en California ganó $5 millones en la lotería gracias a que su esposa le pidió estar sola

Una simple salida para darle un respiro a su esposa terminó con un giro completamente inesperado para Eugene Brown, un residente de Menifee, al sur de California. Lo que comenzó como una tranquila mañana de padre e hija se convirtió en una increíble sorpresa: la familia ganó $5 millones de dólares gracias a un boleto de la Lotería de California.

Brown, un esposo dedicado y padre de una niña pequeña, decidió cumplir con una petición que muchas parejas comprenderían: su esposa, maestra de profesión, le pidió un poco de tiempo a solas. “Inmediatamente, agarré a mi hija y la llevé a desayunar. Luego dimos una vuelta para que ella pudiera descansar un poco”, relató Brown.

Lo que no imaginaba es que ese pequeño gesto de consideración marital sería el inicio de un nuevo capítulo para su familia.

El boleto de lotería de la suerte: Una parada casual en una tienda de conveniencia

De regreso a casa, Brown hizo una parada rápida en la tienda Arco AMPM, ubicada en Newport y Menifee Road. Allí compró 2 boletos “Scratchers Maximum Millions” de la Lotería de California. Este tipo de juegos instantáneos suelen costar entre $10 y $30 y ofrecen premios que van desde unos pocos dólares hasta varios millones.

“Raspé el primero y gané $75. Me sentí bien, pero nada del otro mundo”, comentó Brown. Sin embargo, lo sorprendente llegó cuando raspó el segundo boleto: era el premio mayor de $5 millones.

Conocido por tener un buen sentido del humor y ser algo bromista, Brown le mostró el boleto a su esposa. Sin embargo, ella no reaccionó como él esperaba.

“Le dije que lo revisara, pero ella me dijo: ‘No estoy de humor’, pensando que era otra de mis bromas”, recordó entre risas. Pero esta vez, Eugene hablaba completamente en serio.

“Le dije: ‘Hablo en serio. Ganamos $5 millones'”, relató el afortunado ganador.

La familia ya tiene muy claro qué hará con su premio millonario de lotería. (Foto: Shutterstock)

Ante los medios locales y representantes de la Lotería de California, Brown aseguró que no se trata de un golpe de suerte, sino de una bendición. “No tengo suerte. Soy bendecido. Si ella no me hubiera dicho que me saliera un rato, quizá no habría ido a la tienda. Todo pasa por algo”, afirmó con emoción.

La pareja, que reside en una comunidad del condado de Riverside, ahora planea tomar decisiones responsables con el dinero. Brown ha expresado que lo primero que hará será liquidar su hipoteca. También quieren invertir parte de las ganancias para asegurar el futuro educativo y financiero de sus hijos.

Scratchers Maximum Millions: ¿Qué son y cómo funcionan?

El boleto ganador de Eugene Brown pertenece a la línea “Maximum Millions” de la Lotería de California, una de las más populares del estado. Estos boletos tienen un costo de $30 y ofrecen múltiples oportunidades de ganar, incluyendo premios de hasta $5 millones.

Cada boleto contiene varias áreas para raspar, con premios ocultos que pueden ir desde pequeños montos hasta el gran premio. Además, parte de las ganancias de la Lotería se destinan a programas educativos estatales, lo que significa que cada compra también apoya una buena causa.

¿Qué hacer si ganas un premio mayor de lotería en California?

La Lotería de California recomienda que, en caso de ganar un premio significativo, los jugadores:

* Firmen inmediatamente el reverso del boleto.

* Guarden el boleto en un lugar seguro.

* Consulten con un asesor financiero antes de reclamar el premio.

* Presenten su reclamo directamente a las oficinas oficiales de la lotería.

En el caso de premios mayores, como el de $5 millones, los ganadores tienen la opción de recibir el dinero en una sola exhibición o en pagos anuales, dependiendo de su planificación financiera.

