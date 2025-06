Recortes al SNAP: consecuencias para familias vulnerables de ser aprobados

Una propuesta de ley impulsada por el expresidente Donald Trump y respaldada por legisladores republicanos podría recortar hasta $300 mil millones de dólares del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), lo que ha generado preocupación nacional por el impacto en millones de familias de bajos ingresos que dependen de este beneficio federal para comprar alimentos.



El posible recorte al SNAP, también conocido como cupones de alimentos, forma parte de un nuevo plan fiscal republicano que busca financiar exenciones fiscales para personas de altos ingresos, según denuncian líderes estatales y organizaciones comunitarias.

SNAP en riesgo: impacto directo en el acceso a alimentos

De aprobarse la ley, organizaciones de asistencia alimentaria, como Second Harvest of Silicon Valley, alertan que la reducción en fondos podría eliminar hasta 9,500 comidas al año solo en el Área de la Bahía, provocando que más familias trabajadoras deban asumir ese gasto por cuenta propia.



“Estamos estresados, mordiéndonos las uñas. Si esto se aprueba, será devastador para muchas familias”, advirtió Blanca Garza, portavoz del banco de alimentos, de acuerdo con lo publicado por Telemundo.



Para beneficiarios como Reyna Meza, el SNAP representa un alivio esencial.



“Vemos muchas personas que dependen de esto, incluso jubilados. Es bien complicado”, declaró la vocera de Second Harvest of Silicon Valley.

¿Qué propone el nuevo plan fiscal republicano?

El plan liderado por el representante Jason Smith busca extender y consolidar las reducciones fiscales de 2017, promoviendo:

Reducciones de impuestos para trabajadores con propinas, horas extra y adultos mayores

para trabajadores con propinas, horas extra y adultos mayores Incentivos a la inversión en zonas rurales e industrias locales

en zonas rurales e industrias locales Expansión de cuentas de ahorro para salud y educación

para salud y educación Requisitos más estrictos para créditos tributarios y subsidios, como exigir número de Seguro Social válido

para créditos tributarios y subsidios, como exigir número de Seguro Social válido Cambios en plataformas de pago digital, como Venmo y PayPal, para simplificar reportes fiscales

Según sus defensores, las medidas permitirían ahorros de hasta $1,700 por familia al año y fortalecerían la clase media.

¿Qué está en juego?

El debate sobre el futuro del SNAP y otros programas sociales no solo se centra en los números, representa un choque entre prioridades económicas y sociales, donde millones de personas podrían ver recortado su acceso a necesidades básicas como la alimentación o la atención médica.

Mientras el Congreso evalúa la propuesta, líderes comunitarios, economistas y funcionarios estatales exigen una revisión más equitativa, que no comprometa la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables del país.

