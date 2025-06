Anitta fue hospitalizada por una infección bacteriana severa

La cantante brasileña Anitta fue hospitalizada debido a una infección bacteriana severa, lo que la obligó a cancelar sus compromisos profesionales.

A través de su canal de WhatsApp la intérprete de ‘Envolver’ anunció a sus seguidores la cancelación de su participación en São João en Campina Grande. Con el anuncio, la artista expresó su tristeza por la cancelación de sus compromisos y dijo que este 2025 ha sido un año difícil para ella.

“Infelizmente no se realizará mi primer show en São João en Campina Grande. No necesito ni decirles que estoy triste, ha sido un año desafiante para mí en ese sentido, con compromisos y algunos cancelamientos”, dijo.

Anitta explicó que la infección bacteriana es “bastante complicada”. “Tengo una infección bacteriana severa, bastante complicada, que ya llevaba algunos días, pero yo estaba absolutamente segura de que para hoy estaría bien”.

Además del concierto, Anitta tuvo que cancelar su reunión con la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, en Río de Janeiro el miércoles pasado.

“Hoy incluso está ocurriendo un encuentro con la ministra Marina Silva, sobre el medio ambiente aquí en Río, y yo también estaba absolutamente segura de que estaría ahí hoy. Es bastante frustrante no poder estar presente por esto”, comentó.

Esta no es la primera vez que Anitta se enfrenta a un problema de salud. En 2022 la cantante tuvo que pasar por el quirófano para someterse a una cirugía por endometriosis. Tras su cirugía, la artista envió un poderoso mensaje para las personas que padecen esta dolorosa condición. Se trata de un trastorno que genera dolor intenso durante la menstruación y que muchas veces no es diagnosticado a tiempo. En el caso de Anitta, padeció esta condición durante nueve años y no encontró alivio al dolor durante ese tiempo.

“ENDOMETRIOSIS: Dejo esta experiencia deseando que todas las mujeres del mundo tengan más acceso al diagnóstico y comprensión de esta enfermedad que afecta a tantas personas pero a la vez de la que se habla tan poco”, compartió la cantante luego de salir del quirófano.

Sigue leyendo:

Hija de Rubby Pérez aclara polémica tras recibir un cheque por la tragedia

Beyoncé y Miley Cyrus cantan ‘II Most Wanted’ durante concierto en París

Juez autoriza a Justin Baldoni ver mensajes entre Blake Lively y Taylor Swift