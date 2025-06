Ivet Playá y su cercanía con Alejandro Sanz: “Yo vi que no era normal”

Ivet Playá es una fanática que, con el tiempo, se terminó convirtiendo en empleada del cantante Alejandro Sanz y que hace días colgó un video en sus redes sociales haciendo fuertes acusaciones en contra del español y reveló cómo se siente por lo vivido con él, ya que dijo: “Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada”.

Sin embargo, el pasado miércoles comenzaron a surgir rumores de que la única forma de dar entrevistas sería para aquellos que pagaran una elevada suma de dinero, y uno de los programas en España que más lo hace es “De Viernes”. Aunque hasta el momento se desconoce cuánto podrían llegar a cancelar la participación, el jueves salió un adelanto de sus declaraciones.

En el espacio de entretenimiento “De Viernes” comenzó contando cómo se dieron las cosas entre ellos hasta el momento en el que empezaron a salir: “Tuve que empaparme de él, contacté con gente del entorno de Alejandro, lo conseguí y, a partir de ahí, pues Alejandro me empezó a seguir en redes sociales. Creo que era un poco la excusa para conocernos en persona”.

Playá explicó que desde que inició dicha situación notó que las cosas entre ellos no estaban completamente bien, pero no hizo nada y quiso permanecer así: “Yo vi que no era normal, lo vi desde el principio. De hecho, yo me callaba muchas cosas y tenía que estar siempre en secreto. Siempre estaba pensando que estaba haciendo algo malo”.

La fanática de Alejandro Sanz mencionó que el día de su cumpleaños se vieron y las cosas entre ellos presuntamente comenzaron a tomar un rumbo diferente porque él le habría dado un beso, aunque ella lo vio como una situación incorrecta.

“En ese día me dio un beso en la comisura del labio. Salí de ahí pensando que se había equivocado. Era consciente, pero no quería verlo porque yo también tenía miedo de que se estropeara nuestro vínculo de tantos años”, expresó.

¿Qué dijo Alejandro Sanz?

“Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora. Nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad”, escribió el cantante en un comunicado.

