Lucerito defiende su talento ante críticas de ser “nepo baby”

Es de conocimiento público que Lucerito es la hija de Manuel Mijares y de la actriz Lucero, y de manera constante ha recibido críticas negativas sobre el tipo de beneficio que podría tener el hecho de tener a ambos padres reconocidos en el mundo del entretenimiento. Dadas las circunstancias, se tuvo que defender de ser tildada de “nepo baby”.

“También depende mucho, lo diré modestamente, del talento de la persona. Siento que hay hijos de artistas que han querido cantar, bailar y así, y, pues, no por ser hijos de artistas son famosos. Entonces, creo que también depende mucho de eso”, dijo durante una rueda de prensa.

Lucerito tiene tan solo 20 años y eso no la exime de los comentarios negativos en las redes sociales. Sin embargo, a su corta edad ha manifestado que ha aprendido a seguir adelante y a convertir esas opiniones en parte de su día a día, ya que está fuera de su control poder hacer algo para evitarlo, y más por una situación que se le escapa de las manos, pues no pidió que ambos padres fuesen reconocidos.

“Me las tomo, no a risa, pero creo que me da un poco igual. Obviamente, va a haber cositas que diga: ‘¡Ay, me cae mal!’ Y hay veces que si les contesto porque el día está como para contestar. Obviamente, mi mamá, ahora que tiene esta posibilidad de contestar y de hacer ahí alboroto, está bien y cada quien con lo que quiera hacer, está genial; nada más no hagan tonterías”, añadió.

Lucerito además tiene un rol bastante destacado en la vida de la pequeña Angélica Massiel, hija de la reconocida Angélica Vale, y es que se trata de ser su madrina musical para que la ayude a trazar un camino que, con tanta dificultad, ella también construyó; pero con su experiencia buscará disminuir los tropiezos que vaya teniendo la jovencita en su carrera artística.

“El poder ser madrina de una niña que está empezando su carrera, aunque ya hizo teatro y algunas cositas también, creo que es algo que me da muchísima ilusión, y pues podríamos ser casi, casi hermanas. Entonces, es algo hermoso que significó mucho para mí. Fue algo que nunca olvidaré”, respondió a la prensa.

