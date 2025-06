Suspenden por cuarta ocasión un partido del Mundial de Clubes por mal clima

El partido entre Benfica y Auckland City, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C del Mundial de Clubes 2025, fue suspendido temporalmente al finalizar la primera mitad debido a una intensa tormenta eléctrica sobre Orlando, donde se disputa el encuentro.

Desde antes del inicio, las previsiones meteorológicas ya anticipaban condiciones adversas, y, tal como ocurrió en otros duelos del torneo, la interrupción se hizo inevitable. La tormenta comenzó a intensificarse durante los minutos finales del primer tiempo, acompañada de lluvias fuertes y descargas eléctricas.

Siguiendo los protocolos de seguridad establecidos en Estados Unidos para eventos deportivos al aire libre, la reanudación del partido no podrá realizarse hasta que cesen las tormentas y hayan transcurrido al menos 30 minutos desde la última descarga eléctrica cercana al estadio.

Este es el cuarto encuentro del torneo afectado por el clima, después de los parones en los partidos Mamelodi Sundowns vs. Ulsan Hyundai, Salzburgo vs. Pachuca, y Palmeiras vs. Al Ahly. En particular, el duelo entre Salzburgo y Pachuca tuvo un retraso de una hora y 45 minutos.

El Benfica ganaba 1-0 al momento de la suspensión, gracias a un gol de penalti marcado por el argentino Ángel Di María en tiempo añadido del primer tiempo.

Tormenta de goles

Pese al interrumpido inicio, el Benfica desató una tormenta de goles y logró su primer triunfo en el Mundial de Clubes 2025 con una contundente victoria por 6-0 ante el Auckland City, resultado que lo mantiene con vida en el Grupo C y lo posiciona para disputar el pase a la siguiente ronda frente al Bayern Múnich en la última jornada.

Pese al dominio y las 18 oportunidades de gol generadas por Benfica en los primeros 45 minutos, el marcador solo se abrió cerca del descanso, cuando Ángel Di María convirtió un penalti cometido por Haris Zeb sobre Gianluca Prestianni, dándole algo de tranquilidad al equipo luso justo antes del parón.

Tras más de dos horas de suspensión por tormenta, el partido se reanudó con un Benfica mucho más eficaz y un Auckland visiblemente desgastado, tanto física como mentalmente. La diferencia de nivel quedó aún más clara en el complemento.

A los 53 minutos, Vangelis Pavlidis amplió la ventaja con una gran jugada individual tras asistencia de Orkun Kökçü. Poco después, Renato Sanches, recién ingresado desde el banquillo, marcó el tercero con un disparo raso al borde del área, tras pase de Nicolás Otamendi.

Entre el minuto 77 y el 79, el luxemburgués Leandro Barreiro firmó un doblete en apenas dos minutos. Ambos tantos llegaron a puerta vacía luego de asistencias de Pavlidis desde ambas bandas, en un tramo en el que Benfica impuso un monólogo total sobre el césped.

El broche final llegó en el tiempo añadido, con otro penalti sobre Di María, esta vez cometido por Mario Ilich, quien lo derribó con una entrada imprudente. El argentino convirtió su segundo tanto del día y el sexto del Benfica, que dejó atrás el empate frente a Boca Juniors en su debut y ahora depende de sí mismo para buscar la clasificación.

