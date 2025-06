La India se viraliza por fuertes mensajes contra los haters

La cantante puertorriqueña La India subió a su cuenta en Instagram un video que se ha viralizado por los fuertes insultos que lanzó contra quienes la critican.

En esta oportunidad, la artista se mostró mientras su estilista le pintaba el pelo para una presentación que tiene prevista este 21 de junio.

Al parecer, la famosa ha recibido varios comentarios sobre su apariencia, algo que no va a permitir. “Mi carita la ves, ni una arruga, porque la gallina mejor es la que mejor caldo da. Así que me cago en todos esos frustrados que salen tratando de hacerle daño a los artistas”.

Además de esto, comentó: “Busquen algo más productivo que hacer con su perra y miserable vida, así que respeten, miren cómo salgo, así pintadita y sin arrugas en mi cara”.

En el video, también afirmó: “Este mensaje es solo a los que odian, no a los fanáticos, así que cojan vergüenza, los amo a los fans, a los que odian, me cag* en su existir, ¿cómo la ven?”.

En otro video, La India también indicó: “Últimamente yo no sé qué lo que pasa que se están metiendo con los boricuas, no se metan, porque en la cocina si tú no resistes el fuego, salte, porque nosotros no nos vamos a dejar humillar, tenlo por seguro que no, a las mujeres se respetan, a las que hacen música, se respeta, si tú no llegaste a ser un carajo con tu vida, ¿quién eres tú para meterte en las páginas a acabar con la gente? ¡Respeten!”.

Estas declaraciones han causado mucho revuelo en las redes sociales, pues muchos se preguntan qué pasó para que la salsera se mostrara tan molesta en estos videos.

“¿Y qué pasó India?, ¿Qué te dijeron que estás así? Tú no eres una persona de molestarse”, “Nos tienen envidia, eso es todo”, fueron algunos mensajes que se leyeron en la cuenta en Instagram de la artista.

Sigue leyendo:

El outfit de Yailin La Más Viral con el que viajó a Venezuela causa revuelo

Yailin La Más Viral superó a Karol G con las reproducciones de una de sus canciones

Migbelis Castellanos sorprende al bailar tema de Yailin La Más Viral: ‘No puedo controlarme’