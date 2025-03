El outfit de Yailin La Más Viral con el que viajó a Venezuela causa revuelo 

La cantante dominicana Yailin La Más Viral visita esta semana Venezuela para una serie de conciertos en el país sudamericano. Sin embargo, el atuendo que llevó la artista ha generado algunas críticas en contra por parte de los usuarios en las redes sociales.

Para esta oportunidad, la famosa llevó un vestido sencillo, que muchos no consideraron elegante ni vistoso para llegar a un país, pero también hubo quienes opinaron que simplemente quiso ir cómoda y sin tanto arreglo.

“Siempre la van a criticar porque le tienen envidia y la Yai siempre para lante y superándose y que sufran los envidiosos y envidiosas”, “Es la reina y se puede vestir como quiera. Como quiera es malo, si va vestida con ropa muy cara también la iban a criticar”, escribieron algunos usuarios.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Parece los vestidos que vendían en El Cementerio a 2×1”, “Se ve bien económica”.

En el programa En Casa con Telemundo también hablaron de este outfit. “Hay que viajar muy cómodo y segundo, tú y yo somos lo críticos que pueden ser los venezolanos con un atuendo para un artista. A ellos les encanta estar montados”, dijo Ileana Márquez, quien fue invitada esta semana al show de televisión.

Por su parte, Carlos Adyan comentó: “Tampoco es decir y comparar que si el vestido es barato, porque hay cosas que son caras y son feas. No necesariamente el vestido es barato, pero de que el vestido estaba feo, ¿para qué te digo que no si sí?”.

Aleyda Ortiz también comentó que el look de Yailin no se vio tan cuidado. “La crítica no es que no puede, sino que no se ve muy bien”.

La gira de la Chivirika por Venezuela ha sido una oportunidad para que su público disfrute de su música. Además, ha comentado en Instagram lo bien que se ha sentido con esta visita: “Feliz y agradecida con Dios my Venezuela, los amo, una parte de mi corazón se queda con ustedes”.

