Miguel Herrera asegura que festejará si derrota a México

El director técnico de la selección de Costa Rica, Miguel ‘Piojo’ Herrera, aseguró quehará todo lo posible para poder conseguir una contundente victoria ante la selección mexicana en su partido correspondiente a la Copa Oro 2025; esto con el objetivo de seguir luchando para poder llegar lo más lejos posible dentro de esta competencia y demostrar el crecimiento que han tenido desde su llegada.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde también afirmó que celebrará cada gol y especialmente el triunfo de su combinado nacional sin importar que se esté enfrentando contra el Tri de Javier Aguirre y que años atrás también comandó.

“Sin ninguna duda; al final de cuentas yo me debo hoy a la gente costarricense, fueron a buscarme, apostaron por mi persona”, destacó el Piojo Herrera al demostrar que está plenamente entregado con la selección de Costa Rica por el respaldo que ha recibido desde la Federación de Fútbol de dicho país

Ante este hecho el entrenador decidió explicar la razón por la que siempre festeja los goles de cada uno de los equipos a los que está al mando; aún así se enfrente a selecciones o clubes a los que ha dirigido anteriormente; enfatizó que tiene respeto y amor por cada uno de ellos pero se encarga de vivir únicamente en el presente.

Miguel Herrera durante su presentación como DT de Costa Rica. Crédito: Jose Diaz | AP

“Nunca he sido un técnico que me burle del rival, pero disfruto los goles que hacen mis equipos a los que dirijo, disfruté los goles cuando los hacía en contra al América cuando no dirigía al América, disfruté los goles que le hacía el América al Atlante y mira que es el equipo de toda mi vida y hoy voy a hacerlo”, agregó el estratega en sus declaraciones.

Para finalizar, Miguel Herrera destacó que se siente triste por no estar al mando de la selección mexicana y que está dispuesto a tomar nuevamente el mando de dicho banquillo en caso de recibir la oferta; a pesar de eso sostuvo que actualmente está enfocado en Costa Rica y espera poder explotar todas las habilidades de sus jugadores para poder obtener los resultados esperados dentro del terreno de juego.

“Mis muchachos están trabajando para eso, para poder conseguir logros y poder estar. Sin ninguna duda voy a estar con ellos, atrás de ellos, reitero, me duele no dirigir a México, me duele no estar en México, pero hoy otra selección, otro país apostó por mi, tengo que jugármela con ellos a full”, concluyó el Piojo Herrera.

Sigue leyendo:

–Efraín Velarde llena de elogios el trabajo de Efraín Juárez con Pumas

–Messi domina las ventas de camisetas en Estados Unidos por tercer año seguido

–Brasil se postuló ante la FIFA para ser sede del Mundial de Clubes 2029