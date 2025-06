Columna de la Dra. Nancy Alvarez: Si quiere ser madre a una edad tardía, piense en las consecuencias

Muchos están en contra de que las mujeres tengan hijos después de los 34-35 años. Eso es lo ideal, porque después hay más posibilidades de problemas.

Antes de los 34, el cuerpo todavía está preparado, porque aguantar un embarazo no es fácil e implica forzar un poco el cuerpo. Según pasan los años, vamos envejeciendo y contamos con menos energía. Una serie de cuestiones van cediendo y, por tanto, no es muy recomendable la maternidad.

Sin embargo, conozco a muchas personas, amigas incluso, que han tenido sus hijos a los 40 años y todo ha salido bien. No obstante, lo ideal es que sea antes. Y, si sucede, pues ir al médico con tiempo y tener un embarazo supervisado, para que todo funcione bien. Eso es fundamental, porque hay más riesgos que en una mujer joven.

El punto es que cada día las mujeres tienen hijos más tarde. ¿Por qué? Antes no íbamos a la universidad, no trabajábamos, éramos solamente “casa y niños”. Pero ya eso pasó a la historia, porque es justo que la mujer tenga derecho a estudiar, hacer su vida como los hombres y ganar dinero.

Además están las razones económicas. El costo de la vida está ahora al doble o el triple, y no veo que vaya a mejorar. Cada día todo está más caro, y eso implica trabajar más y durante más tiempo. Ya nadie sueña con retirarse a los 70, porque la vida está muy cara, por mucho dinero que guarde.

Hay que prepararse para la vejez y el retiro, tener la casa pagada e intentar producir algo hasta que muramos. Yo me levanto a las seis de la mañana y tengo tres o cuatro cosas que hacer en el día. Quisiera trabajar menos, pero no puedo. Es más, sigo buscando, porque los cuartos no alcanzan.

Volviendo a la maternidad, una mujer con hijos, ya bastante entrada en edad, recibirá muchas malas noticias. Tenga cuidado, porque será un embarazo con problemas. Siempre hable con su médico y llévese de sus consejos. Ahora, indudablemente, usted tendrá que cuidarse más, hacer ejercicios de acuerdo con su edad y realizarse chequeos médicos.

Mucha gente le dirá: ¿qué hace embarazada tan vieja, teniendo sus propios problemas? No estoy de acuerdo con tener niños muy tarde en la vida, porque los dejaríamos solos muy pronto. Hay hombres con 80 años que siguen engendrando hijos. Es una irresponsabilidad, porque los verán como mucho hasta los 15 años. No podrán dedicar tiempo a las muchas cosas que los niños necesitan. Pero esa es su decisión.

Ahora, tenga en cuenta siempre que hay un niño que sufrirá las consecuencias de sus decisiones. Si quiere ser madre a una edad muy tardía, piense en las consecuencias y prepárese para ellas.

