Fans piden pronta recuperación de Raúl de Molina: ‘Se te extraña’

Raúl de Molina, presentador de El Gordo y la Flaca, reapareció este 21 de junio en redes sociales luego de varios días de ausencia en el show de televisión. En la publicación, el cubano-estadounidense explicó que no ha estado en el programa debido a que lo operaron hace unos días y está en pleno proceso de recuperación.

La noticia ha sorprendido a muchos de sus seguidores, quienes han pedido que sane pronto para que pueda volver al set con Lili Estefan, Clarissa Molina, Roberto Hernández y Carlitos, el productor.

Algunos le escribieron en la publicación: “Te extrañamos mucho. Recupérate pronto”, “Que te recuperes pronto, te deseo lo mejor y a tu esposa un abrazo fuerte por su cumpleaños. Felicidades”, “Raúl, recuperación pronta”.

Otros escribieron: “Que te recuperes pronto, te extrañamos”, “Que tengas buena recuperación”, “Pronta recuperación, Raúl”.

La estrella de Univision habló en su cuenta en Instagram de esta situación. “Estoy en casa recuperándome de una cirugía que me hicieron y este lunes lo podrán ver paso a paso todo lo que me pasó en El Gordo y la Flaca”.

Además de esto, explicó: “Hace muchos días que no me han visto y han sido días difíciles de recuperación y los que me faltan. Pero hoy mi espectacular esposa Mily de Molina cumple 65 años y quiero compartir con el mundo lo que la quiero. Feliz cumpleaños”.

La ausencia de Raúl de Molina en el show de entretenimiento de Univision había preocupado a la audiencia, pues desconocían qué pasaba con el presentador.

Durante este tiempo, invitaron a Dayanara Torres para participar en el programa y compartir las distintas noticias del mundo del entretenimiento.

