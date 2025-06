Raúl de Molina deja un mensaje en IG, luego de semanas de ausencia en El Gordo y la Flaca

Raúl de Molina lleva varias semanas ausente del programa “El Gordo y la Flaca” de Univision. El conductor, según comentó Lili Estefan, y la productora del show aseguraron que éste había tenido problemas de salud y que se había sometido a una cirugía, que por esta razón había estado ausente. Destacando que el lunes de la próxima semana, hablaría sobre lo que le pasó.

Hoy, a través de su cuenta oficial de Instagram, De Molina destacó que la operación como tal fue en el estómago. Llama la atención que en el video, Raúl aparece detrás de una mesa y que justo en su abdomen hay un ramo enorme de rosas blancas que no permite que se vea completamente su figura.

Y es que hay quienes aseguran que la cirugía de Raúl de Molina consistía en remover el exceso de piel que ha tenido debido al sobrepeso que ha perdido en el transcurso de los últimos años.

Junto al video, Raúl de Molina dejó el siguiente mensaje: “Estoy en casa recuperándome de una cirugía que me hicieron y este lunes lo podrán ver paso a paso, todo lo que me pasó en @elgordoylaflaca. Hace muchos días que no me han visto y han sido días difíciles de recuperación y los que me faltan. Pero hoy mi espectacular esposa @cubapalm cumple 65 años y quiero compartir con el mundo lo que la quiero. Feliz cumpleaños, @cubapalm. Mily es la de la derecha al ver la foto. Su mamá, de 87, a la izquierda”.

Ante el mensaje de Raúl, Clarissa Molina también reaccionó y le dejó estas palabras: “Awww Happy birthday @cubapalm 🥳🥳🥳 y te extrañamos mucho Rauli! Nos vemos el lunes”. Y así también le respondió Daniela Di Giacomo: “Te extrañamos mucho! 🫶🏼 recupérate pronto”.

