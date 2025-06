Jeff Bezos ha conseguido un nuevo vecino en Indian Creek

El multimillonario Jeff Bezos decidió invertir en Indian Creek, Florida, una zona privilegiada que es conocida como “el búnker de los millonarios”, pero pese a eso, el CEO de Amazon tiene que convivir con vecinos y hace poco ha conseguido uno nuevo.

Según ‘New York Post’, un lote vacío que se encuentra al lado de una de las casas de Bezos se vendió por $105 millones de dólares. Su anterior dueño era Mikhail Peleg, un promotor e inversor alemán, quien compró la propiedad en 2018 por $27,5 millones de dólares.

Por los momentos se desconoce la identidad del nuevo propietario, pero sin duda obtuvo una gran rebaja por el lugar, pues inicialmente entró al mercado de bienes raíces con un precio de $200 millones de dólares.

Aunque el inversor alemán tuvo que hacer una rebaja para lograr vender el lote de 2 acres, aún lo que recibió se considera un récord en la zona. Hay que recordar que Bezos compró propiedades en la zona por $68 millones de dólares y $79 millones de dólares cada una.

El nuevo dueño se tendrá que encargar de desarrollar el proyecto de construcción que Peleg no llegó a hacer. “Cuando compré esta propiedad en 2018, era el precio de venta más alto del mercado. Me decían que estaba pagando de más, que no era una inversión inteligente. Pero vi el potencial a largo plazo tanto del terreno como de la visión que teníamos para la propiedad”, dijo el vendedor a través de un comunicado.

Hay que recordar que Bezos anunció su mudanza de Seattle en noviembre del 2023, y con en los últimos meses ha seguido con el desarrollo de mansión en Beverly Hills, California, y hace poco recibió $63 millones de dólares por su casa en Seattle.

