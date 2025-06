Canelo Álvarez quita presión a pelea contra Crawford: “Yo ya hice mi historia”

El boxeador mexicano y campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, aseguró que ya ha logrado todo lo que esperaba dentro de su carrera profesional y que por este motivo no cree que el combate contra el estadounidense Terence Crawford sea el que define toda su historia; esto ante las constantes declaraciones de especialistas que afirman que el tapatío será ampliamente vencido el próximo 13 de septiembre en Las Vegas.

Estas declaraciones las realizó el Canelo durante una entrevista ofrecida a través de ESPN KnockOut, donde destacó que el ya ha creado su propia historia y ningún enfrentamiento que tenga actualmente afectará lo que ha conseguido y especialmente lo que ha significado dentro del pugilismo mundial; afirmó que espera poder brindar el mejor espectáculo y luchará con todo lo que tiene para asegurar su triunfo y así poder retener los cinturones de campeón.

“No, yo creo que ya hice mi historia. No es como que esta batalla es la que me va a definir en mi historia o como me vea la gente”, destacó el peleador que acumula casi 20 años de carrera profesional y que se ha enfrentado a algunos de los mejores peleadores de todo el mundo para lograr ser considerado como uno de los mejores libra por libra de la actualidad.

“Al final de cuentas, si ves mi historia he logrado muchísimas cosas, pero para mí ganar es importante. Es una de las peleas más importantes en mi carrera y ganar siempre para mí es una prioridad”, agregó el Canelo Álvarez en sus declaraciones.

Para finalizar el tapatío sí reconoció que este combate será algo que marcará la historia dentro del deporte debido a que protagonizarán el primer duelo de boxeo en las instalaciones del Allegiant Stadium de Las Vegas; con esto reafirma que él sigue marcando la pauta en la historia con este tipo de acontecimientos que serán recordados por siempre por los amantes del deporte.

“Como siempre lo he dicho, para mí hacer historia en el boxeo es muy importante, lo estoy logrando y me emociona muchísimo ser el primero en pelear en el estadio. Y esta pelea tan grande creo que es una historia más en mis libros”, concluyó el boxeador mexicano.

