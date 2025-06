Impulso a la rendición de cuentas y el cambio cultural para que las organizaciones sin ánimo de lucro reciban sus pagos

Todas las mañanas me despierto pensando en una cosa: cómo hacer que las organizaciones sin fines de lucro de la Ciudad de Nueva York reciban sus pagos. Como líder de la Oficina de la Alcaldía para Servicios sin Fines de Lucro (Mayor’s Office of Nonprofit Services, MONS), mi misión es reducir los pasos burocráticos que retrasan los pagos de los contratos de servicios humanos y garantizar que las organizaciones que prestan servicios esenciales reciban sus pagos a tiempo. El sector sin fines de lucro de nuestra ciudad no es solo un proveedor, es un socio. Pero durante demasiado tiempo se han enfrentado a retrasos en los pagos y a la complejidad de los contratos. El alcalde Adams me nombró para cambiar esta situación.

Históricamente, los proveedores sin fines de lucro con contratos para la prestación de servicios humanos recibían hasta el 25 % del valor de su contrato como anticipo. Pero en abril, nuestra administración dio un paso audaz. Por primera vez en la historia de la ciudad, la mayoría de los proveedores sin fines de lucro recibirán anticipos sin precedentes: unos 5,000 millones de dólares en el año fiscal 2026.

Algunos miembros del Concejo Municipal propusieron un anticipo de hasta el 80 %, pero gran parte de nuestro financiamiento viene de fuentes federales y estatales que hacen pagos de manera gradual. Pagar por anticipado dinero que aun no tenemos sería una irresponsabilidad. Nuestro plan logra el equilibrio adecuado, garantizando que los proveedores reciban sus pagos para que puedan seguir prestando servicios, lo que les beneficia tanto a ellos como a la ciudad.

Sabemos que este año que termina ha sido increíblemente difícil para las organizaciones sin fines de lucro. Si bien este avance no resuelve todos los retos, nos ayuda a afrontar el momento. Con el nuevo plan, la mayoría de los proveedores de servicios humanos recibirán hasta la mitad de la cantidad de sus contratos por adelantado al inicio del año fiscal 2026. En algunos casos, los programas recibirán un anticipo del 30 % de entrada, con otro anticipo del 25 % en enero. Es una directiva audaz que esperamos proporcione alivio y estabilidad.

Desde el inicio, hemos trabajado para arreglar el proceso de contratación de la ciudad. En el año 2022, el alcalde Adams lanzó la campaña “Clear the Backlog” (Eliminar los retrasos), desbloqueando 6 mil millones de dólares para las organizaciones sin fines de lucro. Trabajé con la Oficina de la Alcaldía para Servicios Contractuales y otras agencias municipales para liberar fondos que habían estado bloqueados durante años.

Ese esfuerzo me enseñó tres lecciones:

La exposición a la luz ayuda – Los informes semanales enviados a la Alcaldía y a las agencias generaron transparencia y rendición de cuentas, impulsando acciones más rápidas.

– Los informes semanales enviados a la Alcaldía y a las agencias generaron transparencia y rendición de cuentas, impulsando acciones más rápidas. La colaboración es clave – Los directores de proyecto con autoridad para tomar decisiones ayudaron a superar los obstáculos y mantener el impulso.

Los directores de proyecto con autoridad para tomar decisiones ayudaron a superar los obstáculos y mantener el impulso. Celebrar al personal – La burocracia está compuesta de personas. Reconocer a los empleados municipales que lograron avances fomentó una cultura de urgencia.

Ahora, después de seis meses de liderar MONS, estas lecciones impulsan nuestra estrategia. Nos centramos en seis pilares: cambio cultural, gestión del rendimiento, colaboración, comunicación, desarrollo de capacidades y reforma. Todo lo que hacemos apoya a nuestros socios sin fines de lucro y a los neoyorquinos a los que sirven.

Recientemente, convocamos la primera reunión “ContractStat” de la ciudad, en la que participaron líderes de la Alcaldía y nuestros nuevos directores de organizaciones sin fines de lucro con el fin de incrementar la rendición de cuentas. Este sistema de rendimiento interno hace seguimiento de los tiempos de ciclo de los contratos clave e identifica los obstáculos. Codificado en la Orden Ejecutiva 47, firmada por el alcalde Adams en enero de 2025, el sistema garantiza que las agencias se mantengan enfocadas. Los directores de las organizaciones sin fines de lucro se desempeñan como directores de proyecto para seguir avanzando.

Pero no solo estamos viendo datos, también escuchamos. Muchas organizaciones sin fines de lucro se sienten adversarias en vez de socias, lo cual no es productivo. Las agencias municipales deben ofrecer servicio al cliente y a la vez salvaguardar los fondos públicos. Es por eso que lanzamos una Encuesta sobre cómo se sienten los proveedores en la que les preguntamos cómo son tratados. Sus comentarios darán forma a ContractStat, dándonos perspectivas tanto cuantitativas como cualitativas para mejorar el sistema.

También reconocemos el trabajo detrás de cámaras que muchas veces pasa desapercibido. Los Premios de Excelencia en la Prestación de Servicios Humanos (Excellence in Human Service Delivery Awards, EHSDAs) honrarán a los proveedores sin fines de lucro y al personal municipal que demuestren innovación, excelencia operativa y servicio.

Sabemos que esto es solo el inicio. El sistema contractual de la ciudad ha venido fallando por varios años y el cambio toma tiempo. Pero al desarrollar sistemas para la rendición de cuentas y el cambio cultural, estamos sentando las bases para un sistema más funcional y eficaz. Las organizaciones sin fines de lucro no deberían tener que preocuparse si se van a registrar sus contratos o si les van a pagar sus facturas. Deberían poder enfocarse en su misión de prestar servicios esenciales a los neoyorquinos. Es por eso por lo que seguiremos luchando todos los días.

Michael Sedillo es el director ejecutivo de MONS.