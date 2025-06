Israel afirma ataque a la sede de la Guardia Revolucionaria de Irán en Teherán

Las Fuerzas Armadas de Israel informaron que atacaron este lunes la sede de la Guardia Revolucionaria de Irán en Teherán, así lo informó Effie Defrin, portavoz principal del ejército israelí.

Defrin detalló a través de una rueda de prensa virtual que “en estos momentos, los aviones de la Fuerza Aérea están profundizando los daños en el área de Teherán, con énfasis en el cuartel general de la Guardia Revolucionaria”.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, precisó que el ataque se dirigía a “objetivos del régimen y cuerpos de represión gubernamentales” en la capital iraní, describiendo la ofensiva como una “fuerza sin precedentes”. Se reportó que en las calles cercanas al barrio donde se ubica la televisión estatal iraní, se escucharon fuertes explosiones que evidencian la intensidad del bombardeo.

Ataque alcanzó “centros de mando y activos”

Entretanto, Israel confirmó posteriormente que sus ataques alcanzaron “centros de mando y activos” vinculados a la Guardia Revolucionaria, que incluye la sede de los voluntarios Basich y el cuerpo interno encargado de seguridad.

Según declaraciones oficiales, “estos centros tienen un impacto militar significativo y, además, afectan la capacidad del régimen para imponer el control. Atacar estos objetivos militares perjudica la capacidad militar del régimen iraní”.

Fuentes militares citadas por The Times of Israel indicaron que un gran número de efectivos militares relacionados con la Guardia Revolucionaria podrían haber muerto durante los bombardeos, aunque de momento no se ha confirmado oficialmente.

Respuesta de Irán a los ataques

Por su parte, Irán respondió con dos nuevos ataques con misiles contra territorio israelí esta mañana. Los sistemas antiaéreos israelíes lograron interceptar algunos proyectiles, pero otros impactaron causando alarma generalizada. No se reportaron heridos ni muertos, de acuerdo con el servicio Magen David Adom.

Del mismo modo, un misil lanzado desde Irán impactó en el sur del país, causando cortes temporales en el suministro eléctrico a aproximadamente 8,000 hogares. El ministro israelí de Energía, Eli Cohen, explicó que “Israel se había preparado para posibles daños a la infraestructura eléctrica” y aseguró que “el suministro ya fue restablecido tras los incidentes”.

Israel ha intensificado sus operaciones contra Irán debido a su programa nuclear y su desarrollo armamentístico desde la semana pasada. Las acciones incluyen bombardeos selectivos sobre instalaciones nucleares como Fordó, Natanz e Isfahán, así como ataques contra altos cargos militares y científicos nucleares iraníes.

Las cifras oficiales indican que más de 400 personas han muerto en Irán por estos enfrentamientos, la mayoría civiles, mientras que Israel ha sufrido 24 víctimas mortales.

Con información de EFE

