Kylie Jenner promociona su línea de cosméticos usando llamativo vestido de látex

La socialité y empresaria, Kylie Jenner, robó suspiros y acaparó miradas al compartir un video en su cuenta de Instagram en el que luce como una auténtica Barbie humana mientras promociona los recientes lanzamientos de su línea de maquillaje, Kylie Cosmetics.

En el video, la menor del clan Kardashian – Jenner, aparece enfundada en un ajustadísimo vestido de látex color rosa chicle que parece sacado directamente del clóset de la muñeca más famosa del mundo. Con cuello halter, escote profundo y espalda descubierta, el minivestido dejó al descubierto su estilizada figura y sus curvas de impacto, provocando una ola de halagos en los comentarios.

Y como si el outfit de la hermana de Kim Kardashian no fuera suficiente, Kylie remató su look con un maquillaje de sombras suaves, base impecable y gloss rosado de su nueva colección, demostrando que no solo es experta en tendencias, sino también en venderlas. Su icónica cabellera negra, peinada en una pulida cola de caballo, le dio ese toque chic a su atrevido estilo.

Más allá de la espectacular producción visual, esta publicación llega poco después de que Kylie Jenner se abriera con su audiencia sobre una de las decisiones más personales que ha tomado.

En un episodio reciente de ‘The Kardashians’, la influencer reveló que se sometió a una operación de aumento de busto a los 19 años y que, con el tiempo, se arrepintió profundamente de ello.

Durante una charla íntima con su mejor amiga, Anastasia Karanikolaou, Kylie confesó: “Me operé los senos antes de Stormi, sin pensar que tendría un hijo cuando tenía 20 años. Seis meses después de tener a Stormi, aún estaban cicatrizando. Tenía unos pechos preciosos, simplemente preciosos, del tamaño perfecto. Ojalá nunca me los hubiera operado“, aseguró.

Como era de esperarse, sus palabras no pasaron desapercibidas entre sus admiradores, sobre todo viniendo de alguien cuya imagen ha sido siempre objeto del escrutinio público, y más porque Kylie recordó que muchas veces las decisiones que se toman en la juventud no siempre son las mejores, mucho menos cuando la maternidad te cambia por completo la perspectiva.

