Wendy Guevara debutará como actriz en la telenovela ‘Papás Por Siempre’

Wendy Guevara sigue escribiendo su propia historia en la televisión mexicana, y ahora lo hace de la mano de una de las productoras más fuertes del melodrama, Rosy Ocampo. Y es que la querida influencer, que conquistó al público con su autenticidad en ‘La Casa de los Famosos México’, acaba de unirse al elenco de ‘Papás Por Siempre’, la nueva telenovela protagonizada por Ariadne Díaz y José Ron.

Cabe señalar que Wendy no llegará con un personaje inventado ni con guiones complicados, llegará siendo ella misma. Así lo confirmó en entrevista, explicando que fue justo eso lo que la convenció de aceptar.

“La historia de Papás Por Siempre tiene que ver mucho con el mundo digital, está muy actualizada la historia, es muy de estos tiempos, por eso dijeron: ‘Hay que meter a Wendy’. Si hubiese sido envolverme en un personaje diferente, no lo hubiese aceptado”, contó con total sinceridad.

Fiel a su estilo, Wendy fue clara al decir que no se le hace justo lanzarse a actuar sin preparación, sabiendo que hay actores y actrices que llevan años formándose para llegar a una oportunidad como esa.

“Sé que en esta vida para todo te tienes que preparar y es un insulto que alguien que no esté preparado para actuar vaya y lo haga. Hay muchas personas que duran años preparándose y creo que no está bien (tomar su lugar sin preparación)”, dijo, reconociendo el trabajo que hay detrás de cada papel.

Esta producción será la continuación directa de ‘Papás por Conveniencia’, el éxito anterior de Ocampo también protagonizado por Díaz y Ron, la cual ahora estará nutrida por actores nuevos, como Erika Buenfil y Guevara, a partir del 13 de octubre.

Y es que desde que su popularidad explotó tras ganar ‘La Casa de los Famosos’, Wendy no ha parado. Ya tuvo su propio reality, ‘Wendy: Perdida, Pero Famosa’, protagonizó una miniserie con Julián Gil, ‘Un Amor VieJJOO en París’, como parte del equipo olímpico de Televisa.

Además, ha estado fogueándose en otras áreas como la conducción. Pasó un rato en Miami siendo parte de ‘Desiguales’, y pronto será la presentadora de las pre y postgalas de la próxima temporada de ‘La Casa de los Famosos’.

“He estado muy bendecida gracias al público y a Dios. El público es el que te pone siempre en todos lados, por eso te hablan los empresarios y las marcas. Me siento muy bien, yo agarro lo que me gusta“, afirmó.

Pero Wendy no se duerme en sus laureles. Aunque ya tiene experiencia, quiere estar lista y para eso se está preparando con maestros del CEA de Televisa.

“Tienes que informarle a la gente, tienes que decir qué es lo que está sucediendo, pero también ser tú para ser divertida”, expresó con ese carisma que la caracteriza.

Definitivamente, Wendy sigue demostrando que su lugar en el medio no es cuestión de suerte, sino de autenticidad y trabajo.

