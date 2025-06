Wendy Guevara asegura que no le quitó el trabajo a Cecilia Galliano

Cecilia Galliano no estará durante la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México” y desde entonces se ha comenzado a rumorear que aparentemente existiría una enemistad entre ella y Wendy Guevara, quien forma parte oficial de este proyecto. Por ello, no dudó en aclarar varios puntos sobre las especulaciones que se han registrado en los últimos días. Además, esta temporada iniciará el 27 de julio.

“Yo estoy súper feliz y súper contenta porque Cecilia dejó la vara muy alta; ella es muy buena conductora y está muy preparada para todo esto (…) es bien linda, yo la quiero mucho; Me la pasé espectacular con ella en la otra temporada”, dijo durante un encuentro con los medios de comunicación.

Guevara detalló que, a través de las plataformas digitales, ha leído que aparentemente ella habría sido la culpable de que la conductora de origen argentino se haya quedado sin su puesto de trabajo para esta ocasión y aprovechó para desmentirlo. Además, aclaró que tampoco tiene mayor conocimiento de cuál podría haber sido el motivo por el que no estará más en esta producción.

La mexicana dijo que ha preferido mantenerse al margen de la situación y está completamente ocupada con los compromisos laborales que tiene hasta la fecha: “Me cae muy bien y si vi que la gente le está preguntando si yo le quité el trabajo. Nadie le quita el trabajo a nadie; yo creo que por cosas de ella ya no pudo. La verdad, ni ha preguntado ni nada“, contó a los reporteros.

Wendy Guevara dice que Marie Claire Harp parece transexual

Wendy Guevara, entre risas, reafirmó haberle dicho a la venezolana Marie Claire Harp que su apariencia física es de un transexual y, desde entonces, sus declaraciones han vuelto controversiales. Por ello, está claro públicamente que todo fue una simple broma con su compañera, quien además estará en esta temporada.

“Que Marie Claire parece transexual, si parece mi comadre, pero una transexual guapa, pero no es. La otra vez, una señora en el aeropuerto la paró y le dijo delante de su mamá: ‘Mija, yo no sabía que tú te habías cortado eso, ay mira que no se te nota’, y su mamá le dijo: ‘¿De qué habla esta mujer?’. (Marie Claire) Ay, mamá, es que Wendy dijo que soy trans y me dijo: ‘acláralo, mal*Ita, y lo aclaré”, le contó a los periodistas.

