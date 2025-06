Adrián Marcelo le ofrece dinero a Belinda tras polémica declaración

Adrián Marcelo, de manera constante, se ve envuelto en controversias por las opiniones que da sobre los demás, y un claro ejemplo sería la situación Gala Montes y la forma en que hizo que la madre de la actriz hablara de ella. Sin embargo, ahora la situación es con Belinda, de quien se expresó de manera negativa, y el mensaje lo terminó borrando de “X” (antes de Twitter), aunque las capturas de pantalla no tardaron en aparecer.

Marcelo aseguró que la cantante aparentemente sabe con qué tipo de hombres involucrarse sentimentalmente, ya que, desde su percepción, ella sabría cómo sacar provecho de cada persona con la que comparte. Sin embargo, lo llamativo fue cuando le dijo “prostituta” y manifestó que su intención no era ofender, sino todo lo contrario.

“Belinda es mucho más inteligente que cualquier wey con el que ha salido. No tengan duda. No hay nadie más consciente de lo que tiene y ejerce sobre los hombres que ella, y lo usa a su favor como nadie. Ojalá no se ofenda si lee esto, porque es con la intención de halagarla, pero Belinda es una ‘prostituta’ de altísima gama, de esas que pueden escoger cómo, con quién y por cuánto. Una mujer empoderada y capaz”, fue el mensaje que escribió sobre la cantante.

Adrián aparentemente se sintió avergonzado de haberse expresado de forma tan negativa hacia Belinda, por lo que le ofreció una elevada suma de dinero para disculparse y, además, la invitó a su programa para abordar diversos temas sobre su vida profesional tras el lanzamiento de su nuevo álbum, que resultó ser un gran éxito. No quiso finalizar sin ofrecerle una disculpa pública.

“Le ofrezco un millón de pesos a Belinda para que venga a #UnPorroCon y pueda externarle una disculpa por mi desatinado comentario. En verdad, la respeto y quería halagarla, pero reconozco que utilicé un término incorrecto y quisiera platicar con ella sobre su carrera y sus éxitos. Perdóname, Beli”, dijo.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, la cantante de “Luz sin gravedad” ha ignorado las declaraciones de Marcelo y se desconoce lo que piensa sobre la opinión que él dio, así como la oferta económica para presentarse en su pódcast como parte de sus disculpas.

