Hijo de Mariana Levy admite que intentó vender información sobre Ana Bárbara “para comer”

La cantante Ana Bárbara abrió su corazón y entre lágrimas contó el verdadero motivo detrás del distanciamiento con José Emilio Fernández, hijo de su expareja José María Fernández “El Pirru” y de la fallecida actriz Mariana Levy. Asegurando que no tiene nada que ver con su actual pareja Ángel Muñoz, como tanto ha insistido el joven. Según palabras de la propia grupera, tiene que ver con una dolorosa traición cuando la grabó, en la privacidad de su hogar, para luego tratar de vender las imágenes a una revista.

“Si la situación con Emilio está como está, es porque él fue a mi casa, me grabó a mí y trató de vender la nota”, dijo visiblemente afectada la cantante de música regional en una entrevista reciente.

Ana Bárbara no pudo contener las lágrimas al recordar que alguien a quien consideró un hijo, abusó de su confianza y privacidad, todo por un supuesto impulso de necesidad económica.

La intérprete de ‘Bandido’ explicó que las cosas se torcieron cuando se enteró que José Emilio, con quien tuvo una estrecha relación maternal durante años, intentó vender una exclusiva de su vida privada a una revista.

“Lejos de pedirme perdón, distorsionó todo con una bola de estupideces para cambiar la atención a otro lado. Yo también soy humana, y una madre dolida”.

Por su parte, José Emilio no tuvo más remedio que reconocer los hechos, aunque intentó justificarse diciendo que, si lo hizo fue porque necesitaba dinero ya que por esa época su padre le había retirado todo tipo de apoyo.

“Voy a ser honesto, como siempre lo he hecho, lo intenté, intenté vender una nota de Ana Bárbara, cosa que no era nada malo y, la razón por la que la intenté vender, era para comer, yo tenía 17 años, mi papá me había abandonado, no tenía a nadie, tenía la desesperación de comer y por eso lo hice”, declaró con franqueza.

Sin embargo, sí negó haber grabado a la cantante, como ella aseguró.

“No era nada malo, nada fuera de lo normal, y no hay ningún video que yo tenga, yo jamás me metería a su casa a grabarla”, dijo tajantemente. En su versión, lo único que buscaba era vender una historia en la que exponía su sentir como un joven que se fue quedando sin la atención de quien había sido como una madre para él.

Y como si la situación no fuera ya bastante tensa, José Emilio volvió a arremeter contra Ángel Muñoz, asegurando que no es ninguna mentira lo que ha dicho sobre el comportamiento del actual esposo de Ana Bárbara y la presunta violencia que ejerce contra los hijos menores de la cantante.

“No me voy a arrepentir de eso, que es verdad, he estado llorando todo el fin de semana, más porque (Ana Bárbara) dijo que lo que yo decía era una ´bola de estupideces´, pero si yo estuviera diciendo una bola de estupideces, entonces su mamá y su hermano también (las dicen)”, sostuvo.

