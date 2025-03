Ana Bárbara rompe el silencio tras ser acusada de mandar golpear a su papá

Luego de que recientemente, Don Antero Ugalde, padre de la cantante Ana Bárbara, reveló que estuvo a punto de ser víctima de violencia física por parte de su propio hijo, bajo órdenes de la misma Ana Bárbara, ahora es la propia artista quien respondió públicamente a estas acusaciones.

“Ella me echó encima a todos. Me mandó a golpear porque me metí a los medios. Yo siempre recibía a todos aquí”, contó a TVNotas el progenitor de la artista.

En declaraciones retomadas por el programa de televisión ‘El Gordo y la Flaca’, la intérprete de “Bandido” negó categóricamente las acusaciones de su padre, asegurando que no sabe de dónde sacó la información el señor y señaló que, aunque existe un distanciamiento entre ellos desde hace años, nunca sería capaz de hacer algo así.

“Obviamente supe lo que se dijo. Cancelado y categóricamente lo niego. Eso no existe y qué bueno que dicen que me conocen porque eso no cabe en mi corazón”, aseguró Ana Bárbara.

Ana Bárbara reveló que ha recibido terapia psicológica desde hace mucho tiempo para ayudarla a superar los tragos amargos que ha sufrido a lo largo de su vida personal y profesional y aseguró que esto le ha ayudado mucho.

“Me han dolido tantas cosas en mi vida que ahorita solo tengo palabras para decir las cosas bonitas que tengo. Se los juro por Dios, por mis hijos… Siempre he dicho que soy muy amiga de las terapias y esas me han ayudado para asimilar muchas cosas que no puedo cambiar, pero yo estoy llena de amor“, expresó.

Por último, la cantautora explicó cómo hace frente a todo este tipo de polémicas.

“¿Sabes cómo lo manejo?… Llenándome de amor y de buena vibra con lo más sagrado que tengo, que es mi familia, la familia que yo decidí tener y que son lo máximo. Estoy súper orgullosa de mis hijos”, aseveró.

